Якою є позиція Китаю щодо війни росії проти України — думка експерта — Finance.ua
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Якою є позиція Китаю щодо війни росії проти України — думка експерта

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Китаю не піде на користь ні перемога, ні поразка росії у війні проти України. Найкращий сценарій для Пекіна — холодна війна з «гібридним миром».
Таку думку висловив експерт з питань безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який працює на Тайвані, Дін Каралекас.
«На думку Пекіна, найкращим результатом є сценарій холодної війни в Україні з таким собі „гібридним миром“, який зберігає постійний потенціал перерости в повномасштабну кінетичну дію в будь-який час — я б сказав, щось на зразок ситуації на Корейському півострові», — сказав Каралекас.
За його словами, якщо росія здобуде очевидну перемогу, це не піде на користь Китаю. Така перемога може підштовхнути путіна до ширшої європейської війни або навіть до кроків проти Китаю на Далекому Сході.
З іншого боку, китайське керівництво не хоче, щоб путін програв, тому що це спричинить політичний хаос у самій росії, а також буде загрожувати інтересам Китаю в Центральній Азії. Тож гібридний стан «ні миру, ні війни» в Україні був би ідеальним для Пекіна — це тримає НАТО зайнятим і відволікає його від розширення активності в Азії.
«Наприклад, Сі не був у захваті від імпорту росією гарматного м’яса з Північної Кореї, тому що це пов’язало те, що досі було регіональним конфліктом далеко від берегів Китаю, до ситуації з Азіатсько-Тихоокеанським компонентом, ризикуючи привернути увагу НАТО до регіону», — зазначив виданню Каралекас.
На його думку, Китай не повинен грати жодної ролі в поточному мирному процесі в України, бо він навіть близько не є чесним посередником.
За матеріалами:
РБК-Україна
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