День фінансів: зміни з 1 лютого, тарифи на газ, картки з кешбеком — Finance.ua

День фінансів: зміни з 1 лютого, тарифи на газ, картки з кешбеком Сьогодні 17:50

В середу, 1 лютого, пропонуємо переглянути, які зміни чекають на українців з початком цього місяця: заміна на LED-лампи, пільги на комуналку, рахунок для ЄСВ, виплати військовим та українцям в Польщі — всі подробиці тут.

Відключення світла за несплату боргів. В умовах повномасштабної війни росії проти України багато жителів міст і сіл були змушені покинути власні домівки з безпекових причин. Але хвилюватися за те, що доведеться платити за світло, яким В умовах повномасштабної війни росії проти України багато жителів міст і сіл були змушені покинути власні домівки з безпекових причин. Але хвилюватися за те, що доведеться платити за світло, яким не користувалися , не варто.

Тарифи на газ у лютому. У лютому 2023 року вартість газу для населення У лютому 2023 року вартість газу для населення залишиться незмінною в рамках річних тарифів. Ціни на наступний місяць оприлюднили 9 компаній-постачальників, вони коливаються в межах 7,70-9,99 грн за куб. м.

Зростання обсягів фондування та строковості депозитів. У четвертому кварталі 2022 року обсяги У четвертому кварталі 2022 року обсяги залучених банками коштів (фондування) від клієнтів збільшились, а середня вартість зросла. Частка зобов’язань в іноземній валюті зростає вже два квартали поспіль. При цьому банкіри розповіли, що впливатиме на курс гривні у лютому.

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Старт нової хвилі подачі заяв на програму єРобота. З 1 лютого українці, що хочуть З 1 лютого українці, що хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цього року хвилю програми «Власна справа».

13 гарячих вакансій без резюме і досвіду. Знайти роботу зараз непросто, особливо якщо вона потрібна дуже терміново. Пропонуємо добірку Знайти роботу зараз непросто, особливо якщо вона потрібна дуже терміново. Пропонуємо добірку гарячих вакансій від роботодавців, яким негайно потрібні співробітники. При цьому, щоб відгукнутися, вам не потрібно мати досвід роботи або резюме.

Додамо, що попри війну, кількість бізнесів в Україні зростає. Реєстр великих платників податків виріс на 220 компаній. Це відбулося за рахунок того, що до переліку додалося вдвічі більше нових компаній, аніж вибуло з нього: 397 нових бізнесів та проти 177 компаній, що вибули.

Найпопулярніші марки авто, що ввозять українці. У новій статті розберемо тему ввезення авто в Україну — які моделі користуються найбільшою популярністю, з яких країн їх завозять, хто та на яких умовах може це робити:

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