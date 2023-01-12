День фінансів: зміни у виплаті пільг на «комуналку», співпраця України з МВФ у 2023 році, які підприємства не відключатимуть від електрики — Finance.ua

День фінансів: зміни у виплаті пільг на «комуналку», співпраця України з МВФ у 2023 році, які підприємства не відключатимуть від електрики Сьогодні 17:50

Четвер, 12 січня. Про соціальну допомогу українцям в Україні та за кордоном.

Виплата субсидій. Попри повномасштабне російське вторгнення українцям продовжують виплачувати субсидії. У Пенсійному фонді нагадали, що деякі із громадян Попри повномасштабне російське вторгнення українцям продовжують виплачувати субсидії. У Пенсійному фонді нагадали, що деякі із громадян можуть претендувати на виплати на понаднормову площу житла. Це непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі.

Пільги на «комуналку». З 1 січня 2023 року українці зможуть отримувати пільги на житлово-комунальні послуги З 1 січня 2023 року українці зможуть отримувати пільги на житлово-комунальні послуги виключно у грошовій готівковій формі . Кошти перераховуватимуть органи Пенсійного фонду України.

Допомога при народженні дитини. У Мінсоцполітики нагадали, що при народженні дитини батьки можуть розраховувати на підтримку від держави. Йдеться про грошові виплати, які буде нараховано та виплачено, незважаючи на воєнний час, а також про «пакунок малюка». Як оформити допомогу — У Мінсоцполітики нагадали, що при народженні дитини батьки можуть розраховувати на підтримку від держави. Йдеться про грошові виплати, які буде нараховано та виплачено, незважаючи на воєнний час, а також про «пакунок малюка». Як оформити допомогу — розповідаємо тут

Виплати переселенцям. Виплати для ВПО — це щомісячна грошова допомога на проживання від держави, яку українці отримують на свої картки. З 1 січня 2023 року процес перерахування залишається тим, яким був у 2022 році. Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ «Ощадбанк» щомісяця до 3, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Соціальні виплати в Україні фінансуються коштом міжнародної допомоги. Сьогодні МВФ став одним із ключових партнерів у суворих реаліях воєнної економіки. Але Фонд ніколи не дає гроші задурно, траншам передує низка вимог, які має виконати країна. У новому матеріалі Finance.ua розповідає, чого цьогоріч очікувати Україні від співпраці з МВФ:

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев розкаже, скільки має повернути Україна в 2023 році та що відбувається на ринку дорогоцінних металів:

Обов’язкове пенсійне накопичення. Одним із пріоритетів уряду на 2023 рік є Одним із пріоритетів уряду на 2023 рік є впровадження обов’язкового пенсійного накопичення . Експерти пояснили, чому впровадження накопичувальної системи не на часі. Наприклад, з точки зору фіскальної стійкості запровадження накопичувального рівня сьогодні — це перекладання коштів з однієї кишені в іншу з певною втратою по дорозі.

Українці зможуть залишитись у Чехії ще на рік. Сенат Чехії схвалив поправку до закону про продовження режиму Сенат Чехії схвалив поправку до закону про продовження режиму тимчасового захисту для українців на один рік — до кінця березня 2024-го. Українці, які хочуть продовжити свій тимчасовий захист у Чехії, повинні будуть зареєструватися в електронному вигляді до кінця березня 2023 року.

У той же час українські банки працюють над продуктовими рішеннями для українців за кордоном. Наприклад, банк «Конкорд» надасть можливість відкривати рахунки із іноземними IBAN . Цей рахунок можна буде повноцінно використовувати як європейський рахунок і для зарахування доходів, і для проведення витратних операцій.

Обов’язковий PESEL UKR для українців у Польщі. Наразі польський уряд готує зміни, за якими всі українці в Польщі повинні оформити PESEL UKR. Раніше оформлення PESEL залишали на розсуд українців, проте цього року це зміниться. Наразі польський уряд готує зміни, за якими всі українці в Польщі повинні оформити PESEL UKR. Раніше оформлення PESEL залишали на розсуд українців, проте цього року це зміниться. За новими змінами українцям, які прибули до Польщі, відтепер для оформлення документа виділяють 30 днів.

Гарантії від Кабміну. В Мінекономіки заявляють, що незважаючи на необхідність планових відключень для стабілізації енергосистеми, певній групі підприємців світло відключати не будуть. Мова йде про підприємства, які купуватимуть імпортовану електрику — В Мінекономіки заявляють, що незважаючи на необхідність планових відключень для стабілізації енергосистеми, певній групі підприємців світло відключати не будуть. Мова йде про підприємства, які купуватимуть імпортовану електрику — вони будуть гарантовано захищені від планових відключень в обсягах придбаної електроенергії

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