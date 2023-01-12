Українці зможуть відкривати рахунки із іноземними IBAN — Finance.ua

Українці зможуть відкривати рахунки із іноземними IBAN Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Українці зможуть відкривати рахунки із іноземними IBAN

Банк «Конкорд» працює над тим, щоб українці змогли відкривати рахунки із іноземними IBAN.

Про це розповів голова правління банку «Конкорд» Юрій Задоя у проєкті « 25 провідних банків України під час війни ».

«Ми вже задовольняємо фактично всі потреби клієнтів усередині України, причому в єдиному просторі програми реалізовано як функції для управління особистими рахунками та оплатами, так і всі функції для ФОП. Наразі ми переорієнтуємось на доопрацювання продуктових рішень для українців за кордоном. Наші громадяни, які були змушені виїхати з країни, повинні відкривати рахунки в іноземних банках для отримання різних виплат, допомог та заробітних плат», — уточнив Юрій Задоя.

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Проте цей процес за кордоном набагато складніший з погляду процедур і вимагає більше часу, а рівень банківського сервісу нижчий за той, до якого звикли українці. Одна з проблем, з якою стикаються українці, — як здійснити переказ валютних коштів на українські картки.

«Уже найближчим часом ми надамо можливість відкривати рахунки в банку „Конкорд“ із іноземними IBAN: це стало можливим завдяки співпраці з нашими іноземними технічними партнерами. Цей рахунок можна буде повноцінно використовувати як європейський рахунок і для зарахування доходів, і для проведення витратних операцій», — розповів топменеджер.

Задоя зазначив, що зареєстрована банком міжнародна платіжна систему CordPay дала змогу проводити транскордонні платежі.

«Це рішення було актуальним, коли на початку війни українці масово виїжджали за кордон», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

IBAN (International Bank Account Number) — міжнародний номер банківського рахунку, приведений у відповідність зі стандартом № 13616 Міжнародної організації зі стандартизації ISO та Європейського комітету з банківських стандартів ECBS;

на сьогодні такий формат рахунків використовується в більш ніж 60 країнах світу. З 2007 року офіційним реєстратором стандарту IBAN є SWIFT. Максимальна сума переказу із застосуванням IBAN-рахунки — 50 000 євро;

кожна держава формує свою структуру номера IBAN-рахунки. В Україні він складається з 29 букв і цифр.

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