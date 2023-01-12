Українці зможуть відкривати рахунки із іноземними IBAN — Finance.ua

Українці зможуть відкривати рахунки із іноземними IBAN
Банк «Конкорд» працює над тим, щоб українці змогли відкривати рахунки із іноземними IBAN.
Про це розповів голова правління банку «Конкорд» Юрій Задоя у проєкті «25 провідних банків України під час війни».
«Ми вже задовольняємо фактично всі потреби клієнтів усередині України, причому в єдиному просторі програми реалізовано як функції для управління особистими рахунками та оплатами, так і всі функції для ФОП. Наразі ми переорієнтуємось на доопрацювання продуктових рішень для українців за кордоном. Наші громадяни, які були змушені виїхати з країни, повинні відкривати рахунки в іноземних банках для отримання різних виплат, допомог та заробітних плат», — уточнив Юрій Задоя.
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Проте цей процес за кордоном набагато складніший з погляду процедур і вимагає більше часу, а рівень банківського сервісу нижчий за той, до якого звикли українці. Одна з проблем, з якою стикаються українці, — як здійснити переказ валютних коштів на українські картки.
«Уже найближчим часом ми надамо можливість відкривати рахунки в банку „Конкорд“ із іноземними IBAN: це стало можливим завдяки співпраці з нашими іноземними технічними партнерами. Цей рахунок можна буде повноцінно використовувати як європейський рахунок і для зарахування доходів, і для проведення витратних операцій», — розповів топменеджер.
Задоя зазначив, що зареєстрована банком міжнародна платіжна систему CordPay дала змогу проводити транскордонні платежі.
«Це рішення було актуальним, коли на початку війни українці масово виїжджали за кордон», — пояснив він.
Довідка Finance.ua:
- IBAN (International Bank Account Number) — міжнародний номер банківського рахунку, приведений у відповідність зі стандартом № 13616 Міжнародної організації зі стандартизації ISO та Європейського комітету з банківських стандартів ECBS;
- на сьогодні такий формат рахунків використовується в більш ніж 60 країнах світу. З 2007 року офіційним реєстратором стандарту IBAN є SWIFT. Максимальна сума переказу із застосуванням IBAN-рахунки — 50 000 євро;
- кожна держава формує свою структуру номера IBAN-рахунки. В Україні він складається з 29 букв і цифр.
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