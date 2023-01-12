Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки — Finance.ua

Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки Сьогодні 12:40 — Енергетика

Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки

Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ними електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Сьогодні перед нами стоїть завдання — створити можливість безперебійної роботи для наших підприємств та забезпечити запас міцності енергосистеми в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктам енергоструктури, адже потрібно, щоб економіка працювала», — на цьому наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з представниками галузевих об’єднань та підприємств — найбільшими споживачами електроенергії.

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За словами очільниці Мінекономіки, запроваджений рішенням Уряду механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії та сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.

«Це було непросто, але нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ними електроенергії», — зазначила Свириденко.

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Вона підкреслила, що запропонований механізм, що прописаний у прийнятій Кабінетом Міністрів Постанові № 1 від 3 січня 2023 року, допоможе функціонувати цілим галузям економіки, насамперед тим, що критично залежні від безперебійного енергопостачання.

Зазначимо, 3 січня Кабмін прийняв постанову щодо особливостей імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду. Документ передбачає додаткові гарантії для учасників ринку, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

За даними Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній пікові години, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.

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