День фінансів: збільшені тарифи monobank, нова податкова модель, пенсії коштом меценатів — Finance.ua

День фінансів: збільшені тарифи monobank, нова податкова модель, пенсії коштом меценатів Вчора 17:50

Нова податкова модель. В Офісі президента України розробляють В Офісі президента України розробляють нову податкову модель : 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ. Нову модель зможуть ухвалити протягом найближчих місяців або пів року.

monobank підвищить тарифи. Мобільний банк monobank з 1 вересня 2022 Мобільний банк monobank з 1 вересня 2022 підвищує комісію за зняття власних коштів в банкоматних мережах. Про це написав один зі співзасновників monobank Олег Гороховський. Він також додав, що тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.

Ціна газу для українців взимку. Як повідомила компанія «Нафтогаз», «опалювальний сезон» — страшні для українців слова, утім, підстав для хвилювання немає, адже тарифний план «Фіксований» — 7,96 грн/куб. м — діє до кінця квітня 2023 року. Ціна Як повідомила компанія «Нафтогаз», «опалювальний сезон» — страшні для українців слова, утім, підстав для хвилювання немає, адже тарифний план «Фіксований» — 7,96 грн/куб. м — діє до кінця квітня 2023 року. Ціна незмінна й довоєнна.

Арешт коштів на банківському рахунку. Експерти Юридичного порадника для ВПО пояснили, чи можуть під час воєнного стану Експерти Юридичного порадника для ВПО пояснили, чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку.

Пенсії коштом меценатів. У Міністерстві соціальної політики готують зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців. Про це повідомила міністерка соціальної політики України. За її словами, збільшити розмір пенсії окремим громадянам У Міністерстві соціальної політики готують зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців. Про це повідомила міністерка соціальної політики України. За її словами, збільшити розмір пенсії окремим громадянам зможуть меценати

Доступна іпотека. Із жовтня Уряд запускає перший етап програми «Доступна іпотека». Взяти Із жовтня Уряд запускає перший етап програми «Доступна іпотека». Взяти участь зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

У «Дії» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто. У додатку державних послуг «Дія» незабаром розпочнеться тестування англомовної версії документів та шерингу авто. Усі охочі можуть взяти участь У додатку державних послуг «Дія» незабаром розпочнеться тестування англомовної версії документів та шерингу авто. Усі охочі можуть взяти участь у бета-тестуванні нових можливостей, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

До речі, минулого року Міністерство цифрової трансформації України запустило нову реалізацію кваліфікованого електронного підпису — Дія.Підпис. Ми розповімо докладніше про цей сервіс в покроковій інструкції —

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