Перший етап програми "Доступна іпотека": як буде розраховуватись ціна кредиту — Finance.ua

Перший етап програми "Доступна іпотека": як буде розраховуватись ціна кредиту Вчора 17:00 — Кредит&Депозит

Перший етап програми "Доступна іпотека": як буде розраховуватись ціна кредиту

Із жовтня Уряд запускає перший етап програми «Доступна іпотека». Взяти участь зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

Про це у повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Кабміну.

За її словами, механізм подачі заявки буде максимально цифровізованим та автоматизованим.

«Увесь ланцюг процедур максимально цифровізований, дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та повноту даних. Все це заощадить час та зніме бюрократичні перепони», — зазначила Свириденко.

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Міністерство цифрової трансформації України зосередиться на тому, щоб запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку «Дія».

«Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку „Дія“, адже майже у 18 млн користувачів він встановлений. Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки. — Ред.). Тим більше зараз багато переміщених осіб», — розповів Банік.

Він додав, що у застосунку «Дія» оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.

Хто і як може взяти участь у програмі

До участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не знаходяться під санкціями.

Для цього вони мають діяти за таким алгоритмом:

Подати заявку через Дію (зараз така можливість технічно розробляється і буде презентована згодом).

Отримати відповіді банків у Дії.

Вибрати житло, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки.

Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

Другий етап програми «Доступна іпотека» розпочнеться з 2023 року і в ньому зможуть взяти участь всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних.

На вартість житла впливатиме регіональний аспект

Як зазначили у КМУ, програма «Доступна іпотека» буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту. Сума іпотечного кредиту буде залежати від регіону та населеного пункту, в якому учасник хоче придбати квартиру.

«Іпотечна програма гнучка до цінової політики в різних регіонах України. Сума кредиту буде залежати від конкретного міста\містечка\села, в якому людина хоче оселитися. Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку визначає Мінрегіон», — зазначила Свириденко.

Ціна кредиту буде розраховуватись так:

від базової ціна «квадрату» збільшується в 2,5 разу для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

для міст із населенням понад 300 тис. осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.

для міст із населенням від 100 до 300 тис. — в 1,75 разу.

для інших населених пунктів — опосередкована вартість у відповідному регіоні.

«Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною», — додала міністерка.

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