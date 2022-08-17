Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку — Finance.ua

Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку

Експерти Юридичного порадника для ВПО пояснили , чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку.

Згідно зі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», арешт майна (коштів) застосовується для забезпечення реального виконання рішення та накладається у розмірі суми боргу з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.

Разом із тим в умовах воєнного стану:

забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії рф, у період такої окупації;

припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни росії);

Дозволено здійснювати видаткові операції з арештованих рахунків:

фізичним особам — за умови, що сума стягнення (боргу) не перевищує 100 000 грн;

юридичним особам — для виплати заробітної плати працівникам (не більше 32 500 грн в місяць на одного працівника), а також сплати ЄСВ та інших податків та зборів.

Отже, під час воєнного стану заборонено відкривати виконавчі провадження та арештовувати банківські рахунки боржника лише на тимчасово окупованих територіях у період окупації.

Не підлягають арешту банківські рахунки з «особливим» статусом — пенсійні, соціальні, зарплатні, стипендіальні тощо, а також:

вихідна допомога, що виплачується в разі звільнення працівника;

компенсація працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;

матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;

допомога на лікування;

допомога на поховання;

щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання тощо.

«У випадку, якщо арешт накладено на рахунок без „особливого“ статусу, в умовах воєнного стану ви також можете продовжувати користуватися коштами (знімати готівку, робити покупки в Інтернеті тощо), якщо сума стягнення боргу не перевищує 100 тис. грн», — додали експерти Юридичного порадника.

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