Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку — Finance.ua

Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку
Експерти Юридичного порадника для ВПО пояснили, чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку.
Згідно зі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», арешт майна (коштів) застосовується для забезпечення реального виконання рішення та накладається у розмірі суми боргу з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.
Разом із тим в умовах воєнного стану:
- забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії рф, у період такої окупації;
- припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни росії);
Дозволено здійснювати видаткові операції з арештованих рахунків:
- фізичним особам — за умови, що сума стягнення (боргу) не перевищує 100 000 грн;
- юридичним особам — для виплати заробітної плати працівникам (не більше 32 500 грн в місяць на одного працівника), а також сплати ЄСВ та інших податків та зборів.
Отже, під час воєнного стану заборонено відкривати виконавчі провадження та арештовувати банківські рахунки боржника лише на тимчасово окупованих територіях у період окупації.
Не підлягають арешту банківські рахунки з «особливим» статусом — пенсійні, соціальні, зарплатні, стипендіальні тощо, а також:
- вихідна допомога, що виплачується в разі звільнення працівника;
- компенсація працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
- польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
- матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
- одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини;
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомога на дітей одиноким матерям;
- допомога особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
- допомога на лікування;
- допомога на поховання;
- щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
- дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання тощо.
«У випадку, якщо арешт накладено на рахунок без „особливого“ статусу, в умовах воєнного стану ви також можете продовжувати користуватися коштами (знімати готівку, робити покупки в Інтернеті тощо), якщо сума стягнення боргу не перевищує 100 тис. грн», — додали експерти Юридичного порадника.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною