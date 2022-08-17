Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ — Finance.ua

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ Вчора 13:03 — Казна та Політика

Озвучили нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ

В Офісі президента України розробляють нову податкову модель: 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Що треба знати?

Нову модель назвали «10—10—10», зараз її обговорюють. Вона передбачає зниження ставки податку на прибуток, а також ПДФО до 10% (зараз 18%), ПДВ до 10% (зараз 20%).

ЄСВ та воєнний збір взагалі пропонується скасувати.

Але натомість передбачається скасування усіх пільг та посилення відповідальності за порушення податкового законодавства. Також у законах може з’явитися норма про доступ податкової до даних про банківські рахунки платників податків.

«Ми не пропонуємо нічого унікального. Наприклад, у США відповідальність за порушення податкового законодавства є чи не найбільшою серед усіх можливих правопорушень. Водночас ми хочемо створити модель, яка дасть змогу Україні бути конкурентною з податкової точки зору, зокрема й для глобального бізнесу», — говорить Шурма.

За його словами, консенсусу в цьому питанні в Офісі поки не дійшли. Але чиновник сподівається, що нову модель зможуть ухвалити протягом найближчих місяців або півроку.

Чому це важливо? У новій моделі фактично змінюються ставки усіх основних податків, які сплачує український бізнес. Якщо у ній передбачається відміна податкових пільг, то ймовірно вона стосуватиметься й пільгових режимів для IT, типу Дія City. Також поки незрозуміло, чи лишиться у новій моделі місце для «спрощенців».

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