День фінансів: завдання дипломатії на 2023 рік, бюджетна підтримка від G7 та США, деталі програми «єОселя» — Finance.ua

День фінансів: завдання дипломатії на 2023 рік, бюджетна підтримка від G7 та США, деталі програми «єОселя» Сьогодні 17:50

П’ятниця, 23 грудня. Про бюджетну підтримку від США, «Групи семи» та МВФ.

$45 млрд для України та союзників від США. Сенат Сполучених Штатів схвалив Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трильйона доларів, у якому передбачені майже 45 мільярдів доларів для допомоги України та союзникам Вашингтона. Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.

Також Сенат США затвердив поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.

Крім того, Міністерство фінансів США оприлюднило список нових санкцій проти рф, до якого увійшли десять російських компаній і дослідних установ, пов’язаних з військово-морським технологічним сектором.

Бюджетна підтримка України від G7. Міністри фінансів країн «Групи семи» оголосили про наміри направити до 32 мільярдів доларів Міністри фінансів країн «Групи семи» оголосили про наміри направити до 32 мільярдів доларів бюджетної підтримки Україні та, за необхідності, збільшити цю суму.

Моніторингова програма з МВФ. Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, моніторингова програма із МВФ — важливий крок, який дозволяє Україні продемонструвати прагнення та готовність до реформ незалежно від війни. Програма стане одним із ключових елементів, який дозволить Україні залучити фінансування від коаліції міжнародних партнерів, які чекають на «зелене світло» від МВФ.

Завдання дипломатії на 2023 рік. Президент Володимир Зеленський на конференції українських послів назвав головні Президент Володимир Зеленський на конференції українських послів назвав головні завдання дипломатії на наступний рік . Зокрема, це початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, отримання міжнародної військової та енергетичної допомоги, створення міжнародного трибуналу над російською федерацією.

50% енергосистеми України зруйнувано або пошкоджено. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено понад 50 підстанцій різного класу напруги та понад 50 високовольтних ліній електропередачі. За його словами, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено понад 50 підстанцій різного класу напруги та понад 50 високовольтних ліній електропередачі. За його словами, російські військові знищили багато енергогенеруючого обладнання на частині теплових станцій і гідроелектростанцій.

Шмигаль також припустив, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займає від семи до десяти днів. Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

Автоцивілка, як у ЄС. Група народних депутатів зареєструвала законопроект про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зараз Група народних депутатів зареєструвала законопроект про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зараз страхування авто здійснюється згідно із законом, який було прийнято 20 років тому. Очікується, що новий законопроект приведе страхування авто в Україні у відповідність до вимог ЄС.

Стеля цін на газ. Євросоюз затвердив Євросоюз затвердив стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт-год. Регламент набуде чинності 1 лютого 2023 року. Механізм застосовуватиметься з 15 лютого 2023 року.

Зарплати у наступному році. Згідно з даними опитування robota.ua, більшість українських роботодавців планують плідно нарощувати команди у 2023 році. Більша частина роботодавців Згідно з даними опитування robota.ua, більшість українських роботодавців планують плідно нарощувати команди у 2023 році. Більша частина роботодавців планує підвищити своїм співробітникам зарплату на 5-30% у 2023 році.

Ціни на нерухомість. Аналітики провели дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за листопад 2022 року. Порівнюючи ціни за рік, Аналітики провели дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за листопад 2022 року. Порівнюючи ціни за рік, медіанна вартість пропозиції на вторинному ринку в доларовому еквіваленті зменшилась на 7,4%. А враховуючи падіння курсу гривні, медіанна ціна за рік в національній валюті зменшилась більш ніж на 30%.

Нагадаємо, що в середу, 21 грудня, повноцінно запрацювала програма єОселя. Це програма доступного кредитування житла. Військовослужбовці та силовики, медики, вчителі та науковці можуть подати через застосунок Дія заявку на отримання пільгової іпотеки під 3% річних. У новій статті розповідаємо, як скористатися послугою, і звідки на програму візьмуться гроші:

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