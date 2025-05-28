День фінансів: зарплати чиновників, тарифи на електроенергію для бізнесу, темпи мобілізації в Україні — Finance.ua

День фінансів: зарплати чиновників, тарифи на електроенергію для бізнесу, темпи мобілізації в Україні Вчора 17:45

Середа, 28 травня. Reuters дізналося умови росії для припинення війни, а Зеленський назвав суму для запуску військового виробництва в Україні на повну.

ППО та ракетна програма

Президент України Володимир Зеленський заявив , що Україні необхідно $30 млрд, щоб повноцінно розгорнути виробництво продукції військово-промислового комплексу. Найближчим часом країна буде готова до ліцензування систем протиповітряної оборони.

На думку президента, західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року.

Також Зеленський оцінив темпи мобілізації. За його словами, в останні місяці темпи мобілізації в Україні залишаються незмінними. росія щомісяця мобілізує 40−50 тисяч людей, у той час як Україна — 25−27 тисяч.

Додамо, що Україна витратила 765 млрд грн, або 64,5% від усіх видатків бюджету, на сектор безпеки і оборони з початку 2025 року. Зокрема, у квітні на оборону пішло 204,9 млрд грн.

Умови припинення війни

Президент росії володимир путін висунув умови припинення війни в Україні: письмова обіцянка Заходу не розширювати НАТО на схід і часткове зняття санкцій. путін вимагає від західних лідерів письмово зафіксувати відмову від розширення НАТО, зокрема виключити можливе членство України, Грузії та Молдови.

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Зарплати чиновників

Зарплати чиновників в Україні продовжують зростати . Вони значно перевищують середній рівень по країні. У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Лідирує за рівнем зарплат Рахункова палата — 117,5 тисячі гривень.

Крім того, уряд змінив систему оплати праці митників. Посадові оклади будуть прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який щороку встановлюється законом. Розмір винагороди буде залежати від рівня професійної компетентності, досвіду та результатів роботи.

Будівництво новобудов

За даними Держстату, протягом січня-березня 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28 432 квартири. Із них 8 462 розташовані в одноквартирних житлових будинках, а решта — 19 970 — у багатоквартирних. Лідером за показником загальної площі введеного житла стала Київська область — понад 444 тисячі квадратних метрів.

🏠 Інвестування в нерухомість у сучасному світі стало одним із найпопулярніших способів накопичення капіталу та забезпечення фінансової стабільності. Особливо гарно ці механізми працюють у європейців. Про те, скільки заробляють європейці на інвестуванні в нерухомість, розповідаємо в новій статті:

Вакансії в Україні

Більше половини всіх вакансій, які планують підприємства відкривати, — це кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування машиноустаткування, найпростіші професії. Тобто це люди без вищої освіти, розповів заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній.

Водночас Кабмін планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей. Є запит на фахівців технічних спеціальностей, тому уряд корегує державне освітнє замовлення.

Період пільгового кредитування для бізнесу

Уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.

Нині програма «5−7−9%» є головним драйвером кредитування в Україні. Після 24 лютого 2022 року видано понад 80,8 тисячі позик (69,9% від загальної кількості від старту програми) на суму 311,8 млрд грн (77,7% від загальної суми за час дії програми).

Тарифи на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг продовжила на пів року діючі граничні ціни на електроенергію (прайс-кепи) для бізнесу. Ухвалена постанова про визначення прайс-кепів набуває чинності з 31 травня.

Трансбалканський маршрут

Україна схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей. Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел LNG. Водночас маршрут проходить через п’ять країн, і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами.

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