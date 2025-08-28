День фінансів: законопроєкт щодо оподаткування доходів, три небезпечні пастки для інвестора — Finance.ua

День фінансів: законопроєкт щодо оподаткування доходів, три небезпечні пастки для інвестора Сьогодні 17:35

У четвер, 28 серпня, Уряд підтримав законопроєкт щодо оподаткування доходів, а Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни.

Законопроєкт щодо оподаткування доходів.

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який запускає міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo тощо). Очікується, що одноразові невеликі продажі не будуть оподатковуватися.

Виїзд жінок-депутатів з країни.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Три небезпечні пастки для інвестора.

Не помиляється той, хто нічого не робить. Тому, без помилок життя інвестора уявити неможливо, але можливо їх мінімізувати. Саме про те, які існують помилки та як їх не допустити, під час онлайн-конференції InvestFest розповів СЕО і співзасновник Smart Family Office, старший венчурний партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василь Матій.

Облігації чи депозити: який інструмент принесе більшу дохідність — експерт дав відповідь.

🤑 У новій статті Finance.ua надає детальну покрокову інструкцію, як відкрити акаунт на криптобіржі так, щоб мінімізувати витрати, максимізувати бонуси та зменшити операційні ризики.

Заробітки найбільших агрокомпаній.

Аналітики YouControl. Market проаналізували перші два квартали 2025 року, щоб оцінити динаміку агробізнесу в Україні: де зосереджені агрокомпанії в Україні і хто очолює рейтинг найбільших гравців за виручкою.

У Польщі зросте мінімалка.

З 1 січня 2026 року у Польщі зросте мінімальна зарплата — з 4666 до 4806 злотих брутто. Це означає працівники з трудовими договорами отримуватимуть близько 3605,85 злотих «на руки».

Банківські депозити у вересні.

На депозитному ринку намітилося пожвавлення. За останні два тижні відразу шість банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянули дохідність вкладів для приватних клієнтів. Про те, скільки зараз можна заробити у невеликому банку на депозиті, та на яку дохідність розраховувати у вересні, — у свіжому огляді.

Водночас на думку Богдана Данилишина, населення та бізнес почали віддавати перевагу виведенню коштів у валюту.

Де освітянам шукати роботу.

Фахівці robota.ua підготували добірку актуальних вакансій для вчителів, викладачів та інших спеціалістів. Перевірте, можливо, саме зараз час зробити крок уперед у своїй кар’єрі.

