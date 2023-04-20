День фінансів: за скільки окупається вища освіта в Україні, та кому загрожує депортація з Польщі — Finance.ua

День фінансів: за скільки окупається вища освіта в Україні, та кому загрожує депортація з Польщі Сьогодні 17:45

В четвер, 20 квітня, стали відомі відповіді на такі запитання:

За скільки окупається вища освіта в Україні? Work.ua та Education.ua Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження, яке дозволяє визначити час окупності інвестицій у вищу освіту, порахувавши вартість навчання популярних спеціальностей та заробітну плату в найбільших містах України.

Кому загрожує депортація з Польщі? З 7 квітня в Польщі З 7 квітня в Польщі вступають в дію деякі зміни до Закону про іноземців, який у березні підписав президент Польщі Анджей Дуда. Більшість з них стосуються нелегального проживання іноземців, а також процедури їх депортації до країн походження. Таким чином Польща адаптує своє законодавство до норм ЄС.

Як виїхати з Польщі з diia.pl та не втратити захист? Біженці з України, які наразі Біженці з України, які наразі перебувають на території Польщі, мають можливість подорожувати до інших країн, а потім повертатися.

Що спричинить крах економіки рф? Процес краху російської економіки може Процес краху російської економіки може розпочатися вже 2023 року. Цьому сприятимуть західні санкції та витрати на війну проти України.Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» заявив очільник Нацбанку України Андрій Пишний. За словами Андрія Пишного, як би росіяни не намагалися переконати весь світ у тому, що санкції не працюють — це брехня.

Який основний рушій економіки цього року? Іпотека цьогоріч стане основним Іпотека цьогоріч стане основним рушієм економіки. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма. За словами Ростислава Шурми, проєкт перезапуску іпотеки готовий на 99%.

Чи можливо зараз ввійти в ІТ? Українська ІТ-індустрія Українська ІТ-індустрія закрила минулий рік із показником експорту — 7,34 мільярда доларів. Це рекордна сума, яку вдалося досягнути вперше з часів незалежності, свідчить статистика НБУ. Водночас, за висновками фахівців Djinni, ринок праці в українському IT-секторі за підсумками 2022 року, а саме наймання IT-персоналу, скоротився на 13%.

Як депутати пропонують збільшити штрафи для водіїв? Рада пропонує Рада пропонує підвищити штрафи для водіїв та запровадити покарання для пасажирів. Штрафи за використання несправного авто можуть зрости в 2,5 разу. Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9210, яким передбачено збільшення штрафів для автомобілістів.

Який буде курс долара в Україні до середини травня 2023? До кінця цього тижня, який До кінця цього тижня, який триватиме до 23 квітня, курс долара в Україні ще може впасти. Як прогнозують експерти, незабаром він може досягти позначки 36,9-37,5 грн.

До речі, в новому відео наш експерт Олексій Козирєв дав відповіді на такі питання: як грошова допомога Україні вплине на інфляцію та курс долара в Україні?

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