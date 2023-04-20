Депортація з Польщі: кому з українців загрожує — Finance.ua

Депортація з Польщі: кому з українців загрожує Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Депортація з Польщі: кому з українців загрожує

З 7 квітня в Польщі вступають в дію деякі зміни до Закону про іноземців, який у березні підписав президент Польщі Анджей Дуда. Більшість з них стосуються нелегального проживання іноземців, а також процедури їх депортації до країн походження. Таким чином Польща адаптує своє законодавство до норм ЄС.

Про це повідомляють у Міграційні платформі EWL.

Що зміниться

До 10 років збільшиться термін заборони на в’їзд до країн Шенгенської зони. Раніше в’їзд до Польщі й країн Шенгену іноземцям могли заборонити строком до 5 років.

Скоротиться термін негайного виїзду з Польщі з 15 до 8 днів з моменту отримання рішення. Раніше іноземець мав залишити країну у термін від 15 до 30 днів.

Зменшиться до 7 днів термін подачі апеляції для оскарження рішень, які стосуються видачі та заміни посвідки на проживання та дозволу на «допустиме перебування», примусу іноземця до повернення, продовження строку добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в’їзд.

які стосуються видачі та заміни посвідки на проживання та дозволу на «допустиме перебування», примусу іноземця до повернення, продовження строку добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в’їзд. Можливість депортації до розгляду справи незалежним судом.

Якщо іноземець отримав рішення про депортацію і встиг подати скаргу до суду, його можуть примусово депортувати у встановлений термін навіть ще до судового засідання. Раніше рішення про депортацію ухвалювалося тільки після судового засідання.

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Рішення щодо перебування іноземців передаються головному коменданту Прикордонної служби.

Це стосується видачі та заміни посвідок на проживання з гуманітарних причин, дозволу на «допустиме перебування», примусу іноземця до повернення. Раніше ці питання вирішував начальник Департаменту у справах іноземців. Це має розвантажити управління та полегшити швидкий розгляд заяв, у тому числі апеляцій щодо карт побиту (посвідок на тимчасове проживання в Польщі).

Як це стосується громадян України

Внесені зміни до Закону про іноземців стосуються і громадян України.

«Але наразі на практиці його не можуть застосувати до українців. Допоки в Україні триває війна, громадян України навряд чи депортуватимуть за порушення. Натомість після її закінчення громадянин України, який порушив правила перебування у Польщі і має рішення про депортацію, змушений буде залишити країну», — пояснює директорка відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

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Крім того, за словами експертки, якщо громадянин України вирішить подавати документи на статус біженця, він може отримати відмову через рішення про депортацію.

За що можуть депортувати

Перевищення дозволеного терміну перебування в країні

Це одна з найпоширеніших причин депортації іноземців з Польщі, коли іноземець залишається у країні на довший термін, аніж дозволяють документи.

Нелегальне працевлаштування

Стосується тих іноземців, які працюють у Польщі без офіційно оформлених договорів і отримують зарплату «в конверті». А також тих, хто отримують частину заробітку офіційно, а решту — «в конверті».

Ухилення від сплати податків

Несвоєчасна сплата усіх податків, якщо іноземець займається у Польщі трудовою чи підприємницькою діяльністю. У Польщі ухилення від сплати податків є серйозним злочином, за який можна не тільки отримати депортацію, а й потрапити у в’язницю.

Перебування без дійсних документів

Іноземець повинен мати дійсні документи, які дають йому право на перебування у Польщі. Громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, тепер також зобов’язані отримати PESEL UKR протягом 30 днів після перетину кордону для законного перебування у Польщі.

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Існують й інші причини для депортації з Польщі. Рішення про депортацію можна оскаржити, якщо іноземець переконаний у своїй правоті. В такому випадку він має подати апеляцію, знайти представника у суді, якщо його вже змусили виїхати до країни походження, і чекати на судове засідання.

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