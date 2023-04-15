Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR — Finance.ua

Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR Сьогодні 09:53 — Особисті фінанси

Українські біженці в Польщі стикаються із безпідставною ануляцією тимчасового захисту в Польщі. Масові скарги привели навіть до втручання омбудсмена.

Які поради місцеві чиновники дають українцям, якщо статус UKR виявиться скасованим, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl

Втрата статусу призводить до зупинки виплат на дітей

Про втрату тимчасового захисту біженці зазвичай дізнаються випадково. Нерідко при зупинці виплат, наприклад, 500 злотих на місяць на дитину. Хоча умовою ануляції цього статусу є відсутність на території Польщі понад 30 днів, інколи діти взагалі не залишали країну.

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На необгрунтоване позбавлення статусу UKR українці стали масово скаржитися в цьому році. У березні польський омбудсмен звернув увагу на проблему. Заява поки чекає реакції від Уповноваженого уряду в справах воєнних біженців з України. На даний час конкретних рішень щодо плутанини в документах з PESEL UKR поки немає.

Що радять біженцям місцеві управління

Управління, які займаються реєстрацією PESEL UKR, підготували такі рекомендації для біженців із України:

При перетині кордону Польщі та України щоразу вимагати від польської Прикордонної служби підтвердження факту перетину кордону в проїзних документах (у закордонних паспортах).

Після поїздки в Україну та повернення до Польщі перевіряти в державних реєстрах, який вказаний статус.

У разі сумнівів особисто зв’язатися з управлінням гміни з документами, які підтверджують перетин кордону.

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Крім того, Прикордонна служба Польщі рекомендує громадянам України, які повертаються до Польщі, повідомити прикордонникам під час проходження паспортного контролю про в’їзд до Польщі у зв’язку з користуванням тимчасовим захистом та кожного разу пред’являти електронний документ diia.pl. Це стосується і випадків, коли людина їде на роботу в Польщі або з іншою метою, але при цьому користуватиметься тимчасовим захистом у Польщі.

Якщо ZUS відмовляється виплачувати допомогу на дитину, це може бути оскаржене у керівника ZUS упродовж 14 днів із моменту вручення рішення. Рішення керівника ZUS також може бути оскаржене — у воєводському адміністративному суді впродовж 30 днів із моменту отримання рішення.

Перевірити статус UKR українці можуть на сайті gov.pl. Там існує розділ Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL. Зайти можна за допомогою довіреного профілю або облікового запису в банку. Звернути увагу потрібно на пункт Status cudzoziemca. Якщо напроти нього стоїть прочерк — статус UKR дійсний. Якщо замість прочерку щось інше — потрібно звертатися до ужонду.

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