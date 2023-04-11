Польща скасувала привілеї для українських далекобійників — Finance.ua
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Польща скасувала привілеї для українських далекобійників

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Польща скасувала привілеї для українських далекобійників
Польща скасувала привілеї для українських далекобійників
Змінилися правила відкриття польської візи для громадян України та білорусі, які раніше мали можливість подати заяву на візу безпосередньо на території Польщі.

Скасування візових привілеїв

Раніше це могли зробити такі громадяни України:
  • Водії-далекобійники міжнародних перевезень, які працевлаштовані в польських компаніях.
  • Пілоти цивільних повітряних суден та члени екіпажів повітряних суден, які офіційно працюють у Польщі.
  • Громадяни України (а також білорусі), які відкривали візу за програмою «Poland.Business Harbour».
Poland.Business Harbour — це комплексний пакет, який допомагає ІТ-спеціалістам, стартапам та іншим компаніям без перешкод переїхати до Польщі, отримати підтримку при переїзді працівників та їхніх сімей або отримати юридичну та візову допомогу за формулою «business concierge».
До 31 березня 2023 року можливість подавати документи на візу вказані категорії українців мали лише у Варшаві та Познані, пункт в Любліні був зачинений ще 28 лютого 2023 року.
За матеріалами:
Телеканал 24
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