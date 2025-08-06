росія вкрала 15 млн тонн українського зерна — Finance.ua
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росія вкрала 15 млн тонн українського зерна

Аграрний ринок
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росія вкрала 15 млн тонн українського зерна
росія вкрала 15 млн тонн українського зерна
З початку повномасштабної війни Україна оцінює обсяг вкраденого росією зерна у 15 мільйонів тонн. Воно змішується з російським і йде на експорт.
Про це повідомляє Reuters.
Україна вважає, що все зерно, вироблене в чотирьох областях і Криму, окупованому росією 2014 року, було вкрадене москвою, і планує звернутися до своїх західних союзників із проханням запровадити санкції проти імпортерів цього зерна.
Київ заявляє, що його розвідслужби виявили, що українська пшениця змішується з російською в портах Чорного моря і відправляється на експорт.
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«З урахуванням цього сезону ми оцінюємо, що з початку повномасштабної війни росія вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна», — повідомив агентству Reuters заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.
Україна вже закликала Європейський Союз запровадити санкції проти Бангладеш через закупівлі пшениці, яка надійшла з окупованих росією регіонів, однак ЄС цього не зробив.
Європейська комісія не відповіла на запит Reuters про коментар.
Трейдери повідомили агентству Reuters, що відстежити походження пшениці після її змішування неможливо.

Зерно з окупованих областей

За даними міністерства сільського господарства рф, торік Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, які росія називає своїми «новими територіями», але на міжнародному рівні, як і раніше, визнаються українськими, поставили приблизно 3% врожаю зерна на росію.
Без цього мізерний урожай у країні — зниження на 14% через погану погоду на півдні росії — був би ще гіршим.
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Російські офіційні особи не коментують правовий статус зерна, зібраного на «нових територіях». Росстат, а також провідні консалтингові компанії не включають врожай у регіонах у свої звіти, на відміну від мінсільгоспу.
В окупованій Луганській області планують зібрати близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці, і відправити частину врожаю на експорт. Минулого року зібрали всього 0,5 млн тонн. До окупації, у 2013 році, в регіоні було вироблено 1,3 млн тонн зерна, переважно пшениці.
За матеріалами:
РБК-Україна
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