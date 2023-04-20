Кандидатів у 8,5 раза більше, ніж вакансій: чи можливо зараз ввійти в ІТ — Finance.ua

Кандидатів у 8,5 раза більше, ніж вакансій: чи можливо зараз ввійти в ІТ Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Кандидатів у 8,5 раза більше, ніж вакансій: чи можливо зараз ввійти в ІТ, Фото: freepik.com

Українська ІТ-індустрія закрила минулий рік із показником експорту — 7,34 мільярда доларів. Це рекордна сума, яку вдалося досягнути вперше з часів незалежності, свідчить статистика НБУ.

Про це пише 24 канал.

Водночас, за підсумками фахівців Djinni , ринок праці в українському IT-секторі за підсумками 2022 року, а саме наймання IT-персоналу, скоротився на 13%.

А зараз, станом на квітень, в пошуку роботи залишається 82 тисячі кандидатів, водночас вакансій лише 9,5 тисячі. Тобто кандидатів у 8,5 рази більше, ніж самої пропозиції. Хоч до повномасштабного вторгнення все було рівноцінно навпаки.

Відповідно до аналітики, зараз зарплатні очікування від найнятих кандидатів у технічну службу знизилися. До прикладу, у січні — березні 2022 року половина прийнятих на роботу кандидатів просили 4,5 тисячі доларів щомісяця з досвідом у 5 — 8 років, а ті, хто має понад 8 років досвіду, просили 5,5 тисячі доларів. А от у 2023 році ці цифри зменшилися на 10%.

Інфографіка: 24 канал

Які вакансії зараз найпопулярніші

Анастасія Фролова, регіональна менеджерка SoftServe, розповіла, що одними із найпопулярніших спеціалізацій зараз є традиційні напрямки:

Quality Control,

WebUI,

.Net,

Test Automation,

Java,

Ruby,

DevOps,

Python,

C++.

Одні із головних проблем для IT

Ринок падає, відповідно, менше замовлень і менше інвестицій. Через це працівників, навпаки, скорочують, а недосвічені програмісти не дуже потрібні (найбільша конкуренція йде за мідлів та сіньйорів).

Як розповіла Анастасія Фролова, регіональна менеджерка SoftServe в Україні, за період війни, український ІТ-ринок найму перейшов від ринку кандидата, коли компанії конкурували за таланти і їх було недостатньо, до ринку роботодавця, коли вже ІТ-фахівці конкурують за відкриті вакансії компаній.

«За нашими даними, за останній рік, кількість кандидатів, які подаються на одну вакансію, зросла вдвічі. Тому зараз в Україні спостерігаємо дефіцит вакансій, а не ІТ-спеціалістів», — каже Фролова.

Чи можна початківцям працювати в IT без досвіду

За словами Дмитра Качуровського, Сo-founder at Waylight, Lead backend developper at Appote, якщо у людини мало досвіду або його взагалі немає, то краще спочатку знайти стажування. Тоді шансів знайти роботу стане набагато більше.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.