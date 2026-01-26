День фінансів: ЄС відмовляється від російського газу, нерухомість для соціального житла
В понеділок, 26 січня, бізнес отримає гранти на генератори, ВПО — нове житло, а ЄС офіційно відмовляється від російського газу.
ЄС відмовляється від російського газу
У понеділок, 26 січня, 27 держав-членів Європейського Союзу офіційно ухвалили регламент про поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG). Рішення є ключовим етапом реалізації плану REPowerEU, який полягає у припиненні залежності ЄС від російських енергоресурсів.
Гранти на генератори
Уряд запускає нову грантову допомогу в межах програми «Власна справа». Підприємці в Україні можуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги під час знеструмлень та блекаутів.
До речі, відключення світла та нестабільність в енергосистемі часто супроводжуються «стрибками» напруги. Якщо після чергового ввімкнення ваш холодильник відмовився працювати, а телевізор зустрів вас запахом горілого — це привід не для розпачу, а для рішучих юридичних дій. Finance.ua розповідає, як можна компенсувати збитки.
Як отримати компенсацію за згорілу техніку від перепадів напруги в Україні
Відбір нерухомості для доступного та соціального житла
Міністерство розвитку громад та територій України спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity (HFH) розпочинає новий проєкт з оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло.
Де найчастіше реєстрували бізнес в Україні
У 2025 році в Україні спостерігалося посупове пожвавлення реєстрацій нового бізнесу. Найбільше нових компаній зареєстрували у регіонах із високою діловою активністю та концентрацією бізнесу: беззаперечним лідером став Київ
Медіанна зарплата в Україні зросла
Найбільш прийнятним 31% респондентів визначили для себе заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% зазначають про бажаний заробіток у 30−50 тисяч. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4%.
Хто отримає вдвічі більші пенсії
Кабмін працює над таким рівнем мінімальних випла, щоб пенсію в Україні підняти до 6 тисяч гривень. Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.
В Іспанії з січня 2026 року нове міграційне законодавство
Згідно з новими правилами, найпростіший спосіб для іноземця знайти роботу в Іспанії — це укласти контракт з іспанською фірмою в країні свого проживання, розповіла адвокат Анхела Гарсія, яка спеціалізується на питаннях міграції.
