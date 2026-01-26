День фінансів: ЄС відмовляється від російського газу, нерухомість для соціального житла Сьогодні 17:46

В понеділок, 26 січня, бізнес отримає гранти на генератори, ВПО — нове житло, а ЄС офіційно відмовляється від російського газу.

ЄС відмовляється від російського газу

У понеділок, 26 січня, 27 держав-членів Європейського Союзу офіційно ухвалили регламент про поетапну відмов у від імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG). Рішення є ключовим етапом реалізації плану REPowerEU, який полягає у припиненні залежності ЄС від російських енергоресурсів.

Гранти на генератори

Уряд запускає нову Уряд запускає нову грантову допомогу в межах програми «Власна справа». Підприємці в Україні можуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги під час знеструмлень та блекаутів.

До речі, відключення світла та нестабільність в енергосистемі часто супроводжуються «стрибками» напруги. Якщо після чергового ввімкнення ваш холодильник відмовився працювати, а телевізор зустрів вас запахом горілого — це привід не для розпачу, а для рішучих юридичних дій. Finance.ua розповідає, як можна компенсувати збитки.

Відбір нерухомості для доступного та соціального житла

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity (HFH) розпочинає новий проєкт з оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло.

Де найчастіше реєстрували бізнес в Україні

У 2025 році в Україні спостерігалося посупове пожвавлення реєстрацій нового бізнесу. Найбільше нових компаній зареєстрували у регіонах із високою діловою активністю та концентрацією бізнесу: беззаперечним лідером став Київ

Медіанна зарплата в Україні зросла

Найбільш прийнятним 31% респондентів визначили для себе заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% зазначають про бажаний заробіток у 30−50 тисяч. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4%.

Хто отримає вдвічі більші пенсії

3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости Кабмін працює над таким рівнем мінімальних випла, щоб пенсію в Україні підняти до 6 тисяч гривень. Наразі ж мінімальна пенсія складає. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.

В Іспанії з січня 2026 року нове міграційне законодавство

Згідно з новими правилами, найпростіший спосіб для іноземця знайти роботу в Іспанії — це укласти контракт з іспанською фірмою в країні свого проживання, розповіла адвокат Анхела Гарсія, яка спеціалізується на питаннях міграції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.