День фінансів: виплати ветеранам до Дня Незалежності, 1,5 млрд євро від ЄС, зарплати у червні — Finance.ua

День фінансів: виплати ветеранам до Дня Незалежності, 1,5 млрд євро від ЄС, зарплати у червні Сьогодні 17:50

У вівторок, 25 липня, ми розбирались в новій статті, що робити, якщо вартість товару на ціннику та в чеку відрізняється:

НБУ готує план скасування пруденційних послаблень. Банківська система в Україні Банківська система в Україні залишається стабільною, у зв’язку з чим в Національному банку готуються до скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог.

Україна отримала ще 1,5 млрд євро від ЄС. До українського держбюджету До українського держбюджету надійшов шостий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро.

Економіка України за квартал зросла на 20%. Зростання реального ВВП України у другому кварталі 2023 року відносно другого кварталу 2022 року Зростання реального ВВП України у другому кварталі 2023 року відносно другого кварталу 2022 року становило близько 20−21%.

Які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня. Законопроєкт № 8401 вступає в дію вже з 1 серпня. Що Законопроєкт № 8401 вступає в дію вже з 1 серпня. Що потрібно знати ФОПам про зміни, аби не нарватися на порушення. Повернення довоєнних податків — це одна з ключових вимог МВФ у рамках Меморандуму нової Моніторингової програми для України.

Підписано закон про е-марки акцизного податку на цигарки та алкоголь. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

Виплати ветеранам до Дня Незалежності. Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Виплати до Дня Незалежності громадяни Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 до 3100 гривень.

Укрзалізниця запустила спецбронь квитків для військових. Укрзалізниця Укрзалізниця виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше діставатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон.

Сотні вакансій. Польський ринок праці Польський ринок праці пропонує багато вакансій для українців — все більше шукають висококваліфікованих працівників. Це пов’язано із масовим відкриттям українських компаній у Польщі.

Безробіття оновило історичний мінімум. Рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися та оновив черговий історичний мінімум. Про це Рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися та оновив черговий історичний мінімум. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості. Згідно з останніми даними, у червні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 113,4 тисяч, серед яких 80,7 тисяч — жінки.

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