НБУ готує план скасування пруденційних послаблень — Finance.ua
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НБУ готує план скасування пруденційних послаблень

Казна та Політика
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НБУ готує план скасування пруденційних послаблень
НБУ готує план скасування пруденційних послаблень
Банківська система в Україні залишається стабільною, у зв’язку з чим в Національному банку готуються до скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності, яка схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України.
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«Банківська система зберігає високу ліквідність та прибутковість. За результатами оцінки стійкості, що наразі триває, буде розроблено план скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог», — повідомляють в НБУ.
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Оприлюднення оновленої стратегії та її публічна презентація відбудуться наприкінці серпня.
Водночас вже зараз в Нацбанку зазначають, що стратегічними цілями визначено: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, орієнтацію фінансової системи на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційну спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Також під час засідання члени РФС розглянули системні ризики фінансового сектору. На їхню думку, загалом ризики перебувають на помірному та контрольованому рівні, крім геополітичного.
«Війна затягується, водночас допомога Україні стає системнішою», — йдеться в повідомленні НБУ.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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