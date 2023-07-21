НБУ може відмовитись від фіксованого курсу долара ще до кінця війни: від чого це залежить — Finance.ua

НБУ може відмовитись від фіксованого курсу долара ще до кінця війни: від чого це залежить Сьогодні 08:02 — Валюта

НБУ може відмовитись від фіксованого курсу долара ще до кінця війни: від чого це залежить

Україна може відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара ще до закінчення війни, яку розв’язала росія.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю «Укрінформу».

Він зазначив, що минулого тижня було оприлюднено версію стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Там зазначені передумови, на які НБУ звертає увагу, коли оцінює можливість повернення до гнучкого курсоутворення.

Таких передумов існує кілька:

керована ситуація на валютному ринку,

достатній обсяг міжнародних резервів,

пом’якшення низки обмежень, що дозволяють мінімізувати різницю між курсами на різних сегментах валютного ринку,

стійке зниження інфляції,

дієвість монетарних інструментів для забезпечення привабливості гривневих активів.

Читайте також Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями

Ніколайчук зазначив, що протягом останніх місяців спостерігається суттєвий прогрес за всіма цими напрямами.

Він додав, що ситуація вирівнюється і є надія, що від фіксованого курсу можна буде відмовитись ще до закінчення війни.

«Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки що нічого конкретно не обіцяємо», — сказав він.

У будь-якому випадку, він зазначив, що зміна режиму не означатиме, що НБУ перестане контролювати ситуацію на ринку. Підвищення гнучкості відбуватиметься дуже поступово, а НБУ і надалі буде присутній на ринку з інтервенціями.

До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.