Радіти рано. Економіка України за квартал зросла на 20% — Finance.ua
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Радіти рано. Економіка України за квартал зросла на 20%

Казна та Політика
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Радіти рано. Економіка України за квартал зросла на 20%
Радіти рано. Економіка України за квартал зросла на 20%
Зростання реального ВВП України у другому кварталі 2023 року відносно другого кварталу 2022 року становило близько 20−21%.
Про це заявила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Олександра Бетлій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Поки що стрімке зростання. Але буде суттєве сповільнення у другому півріччі», — сказала вона.
У щомісячному економічному моніторингу за червень ІЕД вказав, що однією з причин високих темпів зростання економіки, яке інститут у червні оцінив у 15,3% порівняно з 20,9% у травні та майже 22% у квітні, є низька база порівняння в аналогічному періоді 2022 року.
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Вказується, що підрив дамби Каховської ГЕС призвів до погіршення показників у металургії та видобутку залізної руди, реальна валова додана вартість (ВДВ) у видобувній галузі залишилася на рівні минулого року, водночас енергетика показала гірші показники, ніж у червні 2022 року, через ремонт енергоблоків.
Інститут зазначив, що в червні на відміну від січня-травня показники в сільському господарстві відображають ще й рослинництво, і, за оцінкою ІЕД, реальна валова вартість у галузі зросла на 3,4%.
Згідно з моніторингом, триває подальше відновлення в низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року втримало зростання в секторі на рівні близько 20%. Водночас ВДВ переробної промисловості залишилася істотно нижчою за рівень довоєнного 2021 року, додали в ІЕД.
Інститут вказав, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті в червні продовжила зростати високими темпами, але з низької бази.
За матеріалами:
НВ
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