Мінфін прогнозує цьогоріч зростання ВВП до 3% — Finance.ua
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Мінфін прогнозує цьогоріч зростання ВВП до 3%

Технології&Авто
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Мінфін прогнозує цьогоріч зростання ВВП до 3%
Мінфін прогнозує цьогоріч зростання ВВП до 3%
Міністерство фінансів розраховує, що зростання економіки за результатами 2023 року становитиме до 3%.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Уряду України вдалось стабілізувати економічну та фінансову ситуацію: маємо контрольовані бюджетні показники та стабільні податкові надходження, зниження рівня інфляції з 26,6% у травні минулого року до 15,3% у травні 2023 року, зростання ВВП за результатами року очікується на рівні до 3%», — йдеться в повідомленні.
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На переконання Марченка, аби пришвидшити відновлення та якнайшвидше перемогти у війні, держава потребує іноземних інвестицій вже зараз. І страхування воєнних ризиків є надзвичайно важливим для залучення в Україну великого приватного сектору.
«Нещодавно Європейська комісія оголосила пропозицію надати Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років. Це потужний сигнал підтримки, за що ми дуже вдячні. Ми очікуємо, що країни G7 також долучаться до фінансування у наступному році», — наголосив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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