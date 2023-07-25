Зеленський підписав закон про е-марки акцизного податку на цигарки та алкоголь: що зміниться — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про е-марки акцизного податку на цигарки та алкоголь: що зміниться

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Зеленський підписав закон про е-марки акцизного податку на цигарки та алкоголь: що зміниться
Зеленський підписав закон про е-марки акцизного податку на цигарки та алкоголь: що зміниться
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.
Про це йдеться у проєктф закону № 8287, текст якого опубліковано на сайті Верховної Ради.
Передбачається, що закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет до електронного формату та спростить його.

Головне про закон

1) Е-марка надасть можливість:
  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту та своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити законність походження товару.
2) створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:
  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде у минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.
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За даними аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступаючись лише Франції. Згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався в 19,9%, а збитки бюджету склали 636 млн євро.
За матеріалами:
РБК-Україна
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