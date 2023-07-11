Відсьогодні в Україні діють нові заборони для курців — Finance.ua

Відсьогодні в Україні діють нові заборони для курців Сьогодні 14:10 — Особисті фінанси

Відсьогодні в Україні діють нові заборони для курців

З 11 липня не можна палити на зупинках, дитячих та спортивних майданчиках, в готелях, ресторанах та інших громадських місцях. Також тепер під забороною як звичайні цигарки, так і електронні, та кальяни.

16 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон № 1978-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну».

Норми Закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захист від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання в публічних приміщеннях тощо.

Серед основних нововведень Закону:

заборона куріння пристроїв для нагрівання у всіх місцях, як це вже є із сигаретами та електронними сигаретами (зокрема, школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця), розширення переліку місць, де куріння заборонено;

запровадження медичних попереджень на пачках електронних сигарет та рідин до них, а на сигаретах медичне попередження збільшиться до 65% від розміру упаковки;

заборона продажу сигарет зі смаками та ароматами (фруктів, ягід чи солодощів) — наразі це діє як своєрідний «гачок» і приманка для залучення дітей до куріння;

заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них, пристроїв для нагрівання тютюну.

Центр громадського здоров’я МОЗ України роз’яснив , які додаткові правила запроваджуються щодо захисту бездимного середовища, зокрема, для курців, для суб'єктів господарювання та некурців.

Пояснення для курців

З 11 липня 2022 року Законом запроваджуються додаткові правила щодо захисту бездимного середовища, зокрема заборонено куріння, вживання та використання:

пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

трав’яних виробів для куріння;

предметів, пов’язаних із їх вживанням;

тютюнових виробів;

кальянів;

електронних сигарет.

Куріння електронних пристроїв для нагрівання тютюну стає заборонено на рівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами у визначених Законом громадських місцях.

Перелік місць, де заборонено куріння цих тютюнових і нікотинових виробів, чітко визначено в Законі.

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