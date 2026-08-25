День фінансів: виплати при втраті роботи, добровільні пенсійні фонди, будинки в селі для ВПО Сьогодні 17:32

У вівторок, 25 серпня стало відомо, що відкрились виплати для тих, хто втратив роботу, а також, хто з ВПО може отримати будинок в селі.

«Будиночки в селі для ВПО»

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається одним із найгостріших. Програма «Будиночки в селі для ВПО» дає змогу переселенцям отримати дах над головою у сільській місцевості, проте навколо цього процесу виникає чимало юридичних нюансів і питань. Роповідаємо про ключові аспекти та правила надання житла в селі для переселенців.

Добровільні пенсійні фонди

Станом на кінець І кварталу 2026 року активи недержавних пенсійних фондів становили близько 7,6 млрд грн, а кількість їх учасників — 889,2 тис. осіб, з яких отримали/отримують пенсійні виплати 92,5 тис. осіб. Про це повідомив Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який подав на реєстрацію законопроєкт «Про добровільні пенсійні фонди».

Виплати при втраті роботи

25 серпня міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, відкрив для подання заяв нову категорію — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи». Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, який особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною.

Укрпошта доставлятиме продукти українцям

Укрпошта починає співпрацю з World Central Kitchen (WCK) — міжнародною організацією, яка допомагає їжею людям, що постраждали від воєн і стихійних лих.

Україна та Велика Британія підписали історичну угоду

Документ Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про співробітництво в сфері військового штучного інтелекту (ШІ).Документ підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у Києві.

Українці можуть втратити право на легальне перебування в Польщі

Українцям, які отримали PESEL UKR на підставі документа, відмінного від закордонного паспорта, або оновили паспортні документи, необхідно актуалізувати дані в реєстрі PESEL.

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