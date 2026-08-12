День фінансів: Укрпошта скасовує вимогу РНОКПП, понад 40% українців за межею бідності Сьогодні 17:34

У середу, 12 серпня, стало відомо, що понад 40% українців жили за межею бідності в 2025 році та як бізнесу зафіксувати збитки та отримати компенсацію.

Альтернативний шлях експорту зі знижкою 50%

Україна отримала 50% знижку на транзитні залізничні перевезення експортної продукції територією сусідньої Молдови до кінця року.

Понад 40% українців жили за межею бідності

У 2025 році за межею бідності жили 41,6% українців. Порівняно з 2021 роком рівень бідності фактично подвоївся. Зростання вартості життя стало одним із факторів погіршення фінансового становища домогосподарств.

Як бізнесу зафіксувати збитки та отримати компенсацію

Зруйнований офіс, склад із товаром чи виробниче обладнання — це не означає, що бізнес втратив право на компенсацію. Для підприємців, чиє майно постраждало через війну, важливо не лише зафіксувати сам факт руйнування, а й правильно зібрати докази.

Нові ліміти на купівлю валюти

Національний банк України від 11 серпня 2026 року суттєво послабив низку валютних обмежень. Найпомітніша зміна для пересічних українців — збільшення у чотири рази місячного ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти. Більше деталей читайте у статті — Нові ліміти на купівлю валюти: що дозволив НБУ

Також стало відомо, як послаблення обмежень підштовхне українців до купівлі валюти: експерт оцінив вплив на курс.

Водночас НБУ повідомив про продаж валюти у липні: найбільший історичний обсяг.

Що допомагає компаніям наймати сильних фахівців

39 календарних днів. Тобто навіть типова вакансія може залишатися відкритою понад місяць. Для керівних посад процес За даними SHRM за 2026 рік, медіанний показник time-to-fill для нелідерських позицій становить. Тобто навіть типова вакансія може залишатися відкритою понад місяць. Для керівних посад процес зазвичай є ще довшим.

Банківські картки для підлітків

Перша банківська картка дає підлітку більше фінансової свободи, але водночас вчить відповідальності. Щоб гроші не зникли через одну необережну дію, важливо з перших днів знати базові правила безпеки.

До речі, ми вирішили також зробити рейтинг дебетових карток — Рейтинг дебетових карток

Укрпошта скасовує вимогу РНОКПП

Укрпошта змінює правила для частини платежів у своїх відділеннях. Від 13 серпня компанія не буде вимагати РНОКПП під час окремих операцій із готівкою, а наприкінці тижня — почне маскувати частину номера банківської картки під час оплати комунальних послуг.

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Кількість українських інвесторів зросла майже у 12 разів

За чотири роки кількість українців, які інвестують у цінні папери, зросла майже у 12 разів до 271,3 тисячі. Від початку 2026 року до ринку приєдналися ще 43,3 тисячі нових учасників.

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