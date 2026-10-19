День фінансів: створення комісії для продажу держбанків та нові правила вивезення готівки за кордон

Понеділок, 19 жовтня. Уряд створив комісію з продажу Сенс Банку та Укргазбанку, НБУ уточнив правила вивезення готівкової валюти за кордон, а ЄС шукає варіанти покриття дефіциту бюджету України.

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Міжнародне фінансування на 2027 рік

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив , що Україна розраховує залучити ще $25 млрд міжнародного фінансування до державного бюджету до кінця 2026 року. Загальна оцінка необхідних ресурсів на оборону у 2027 році становить 70 млрд євро, з яких 40 млрд євро наразі залишаються незабезпеченими.

Єврокомісія вивчає можливі варіанти покриття дефіциту, проте наразі зарано говорити про конкретні деталі чи інструменти.

Зі свого боку МВФ підтвердив непохитну підтримку України та наголосив на важливості продовження реформ для забезпечення економічної стійкості країни.

Приватизація держбанків в Україні

Кабінет Міністрів створив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.

До речі, найбільший банк Польщі PKO Bank Polski розглядає можливість розширення бізнесу в Україні через купівлю банку. Потенційним об’єктом купівлі може стати як державний, так і приватний банк.

S&P Global Market Intelligence склав рейтинг 30 найбільших банків світу. Перші чотири місця в рейтингу посіли китайські банки. Разом вони мають понад $26 трлн активів — майже вдвічі більше, ніж п’ять найбільших банків США: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo та Goldman Sachs.

Індустріальні парки

Нещодавно президент України підписав закон № 4961 про індустріальні парки, яким значно знімається бюрократія та розширюються можливості для бізнесу. Раніше ІП мали ліміти щодо площі — до 1 тис. га. Відтепер це обмеження знято. Керуючі компанії таких парків також отримали змогу залучати фінансування, зокрема за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Детально про те, що змінює новий закон та навіщо ІП під час війни, читайте в нашій новій статті:

Виплати ВПО

Бюджетний комітет ВР включив до доручень уряду правки про підвищення допомоги на проживання для ВПО на 1000 гривень з 1 січня 2027 року. Якщо їх ухвалять, з 1 січня допомога на проживання становитиме 4000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю та 3000 гривень — для інших переселенців.

Вивезення готівки за кордон

Національний банк України уточнив , які документи громадяни можуть використовувати для підтвердження походження готівки під час її вивезення за кордон на суму понад €10 000 в еквіваленті. Зокрема, для підтвердження зняття коштів тепер достатньо виписки про рух грошей за власним банківським рахунком.

Зміни в роботі рієлторів

В Україні пропонують запровадити професійне самоврядування рієлторів за аналогією з адвокатурою, нотаріатом та аудитом, що зобовʼяже їх проходити атестацію, аби підтверджувати власну кваліфікацію. Такі новації прописані в законопроєкті № 16145.

Відмітимо, що восени в західні регіони України почали масово переїжджати жителі таких міст як Київ, а також, які перебувають під постійними обстрілами. В Ужгороді зафіксували стрімке зростання ставок на оренду житла, які за останні місяці злетіли на 82%. Водночас Кишинів обійдеться українцям помітно дешевше по оренді квартир, ніж Львів чи Ужгород.

Курс валют цього тижня

Офіційний курс долара протягом минулого тижня демонстрував хвилеподібну динаміку. Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що цього тижня валютний ринок працюватиме в умовах контрольованих коливань, з ризиками поступового посилення тиску на гривню.

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації