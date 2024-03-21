День фінансів: що буде з економікою України, доступ до банківської таємниці, обмін пошкоджених банкнот гривні — Finance.ua

День фінансів: що буде з економікою України, доступ до банківської таємниці, обмін пошкоджених банкнот гривні Сьогодні 17:45

У четвер, 21 березня, ми дослідили в новій статті, чому зростає біткоїн.

У світі криптовалют навіть непрофесійний спостерігач не може залишитись осторонь феномену біткоїна — цифрового активу, що здатний не тільки зберігати вартість, а й передавати її від особи до особи, без посередників при цьому не маючи центрального регуляційного органу.

Що буде з економікою України цього року. Національний банк України поки не очікує, що Національний банк України поки не очікує, що зростання економіки України у 2024 році перевищить січневий прогноз центробанку у 3,6%. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Як він зазначив, ситуація з економічною активністю у 2023 році виявилася набагато кращою, ніж попередні очікування.

хоча економічні очікування українців значно погіршилися.

Нацбанк залишив доступ до банківської таємниці обмеженим. Національний банк України оновив Правила Національний банк України оновив Правила зберігання , захисту, використання та розкриття банківської таємниці, врахувавши зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», які народні депутати ухвалили у листопаді 2023 року.

Обмін пошкоджених банкнот гривні. Національний банк України виставив для Національний банк України виставив для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

Ситуація на валютному ринку України не України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні. Курс визначається динамікою попиту і пропозиції.

До речі, до вашої уваги нове відео на тему: Чи потрібно дозволити великому бізнесу виводити валюту за кордон.

Україна досі не отримала фіндопомогу: як це відобразиться на курсі долара. На готівковому ринку курс долара На готівковому ринку курс долара сягнув вже за 39 гривень. Є ймовірність, що показники будуть рости надалі, однак позначки 40 вони точно не перевищать.

ЄС планує віддавати Україні €3 млрд на рік із прибутків від російських активів.

З чого будуватимуть українські забудовники. З 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти положення Регламенту ЄС № 305, які імплементовано в Україні Законом «Про надання будівельної продукції на ринку». Це докорінним З 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти положення Регламенту ЄС № 305, які імплементовано в Україні Законом «Про надання будівельної продукції на ринку». Це докорінним чином змінить не лише кон‘юктуру ринку будівельної продукції, а і матиме вплив на весь сектор будівництва.

Ціни на оренду квартир в містах-мільйонниках за останні пів року. Ринок оренди Ринок оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни минулого року. В серпні-вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність — ціни виросли на півтора місяці і потім разом з попитом повернулись назад.

ЄБРР планує протягом наступних 5 років інвестувати в Україну до 10 мільярдів євро. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявили віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк та директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. За їхніми словами, реагуючи на кризу, спровоковану війною, ЄБРР сфокусувався на пʼяти основних напрямках для підтримки України, частково у приватному секторі, частково у державному секторі.

$1,7 млрд інвестицій за час повномасштабного вторгнення: у що вкладаються іноземні компанії в Україні.

Виплата родині захисника в разі його загибелі. Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, встановлено на рівні закону грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі.

2 млн дронів на рік. Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу. Як Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу. Як повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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