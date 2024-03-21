Виплату 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі встановили на рівні закону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплату 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі встановили на рівні закону

150
Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проект №10 313 у цілому підтримали 296 депутатів.
Як зазначив Железняк, комітет значно доопрацював законопроект до другого читання.
Зокрема, встановлено на рівні закону грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі.
Також підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.
Водночас до другого читанні вилучені всі норми про заборону військовим поширювати певну інформацію в медіа та мережі Інтернет.
Крім того, як повідомила народний депутат Ірина Геращенко, «військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до російської православної церкви».

Виплата 15 млн гривень

Нагадаємо, після початку війни Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.
У лютому Міноборони запропонувало внести зміни до порядку. Проектом, пропонується встановити, що допомога 15 млн гривень виплачується «відповідно до розміру частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках».
Документом пропонується розширення кола осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем, військовозобов'язаним або резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу; онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли; дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.