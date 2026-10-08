День фінансів: санкції проти рф, ситуація зі світлом, попит на іноземну валюту

У четвер, 8 жовтня, стало відомо, як український бізнес готується до зими та чому почали відключати світло.

ЄС продовжив на рік санкції проти росії

Рада Європейського Союзу продовжила на один рік персональні обмежувальні заходи проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном. Санкції діятимуть до 9 жовтня 2027 року.

Також Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією, при цьому Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури.

Водночас Молдова облаштовує на кордоні з Україною укриття від дронів. Також стало відомо, що понад третина німецької допомоги Україні з 2022 року була витрачена в самій Німеччині

Український бізнес готується до зими

Український бізнес оцінює свою готовність до осінньо-зимового періоду 2026/27 років переважно як помірну. Найбільшим ризиком для безперервності роботи компанії вважають надійність електропостачання.

Також стало відомо, як бізнесу контролювати продажі.

Dragon Capital погіршив прогноз ВВП України

1% у річному вимірі. З огляду на перші наслідки ескалації на початку серпня Dragon Capital знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році на 0,5 в. п. до

Попит на іноземну валюту

У вересні попит на іноземну валюту в безготівковому сегменті зріс через потреби оборонно-промислового комплексу, паливно-енергетичного комплексу та імпортні закупівлі, пов’язані з наслідками атак на інфраструктуру.

Ситуація зі світлом

У Києві та частині Київської області зранку 8 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через падіння напруги у високовольтній мережі внаслідок пошкодження обладнання російськими обстрілами.

Робота із зарплатою від 120 000 грн

Вакансії із зарплатою від 120 000 грн можна знайти у різних сферах — від енергетики та виробництва до транспорту, продажів і медицини.

Водночас стало відомо , які зарплати насправді отримують у Польщі у 2026 році.

Криптобіржі для скальпінгу

Скальпінг — одна з найдинамічніших стратегій торгівлі криптовалютами. Її суть полягає у здійсненні великої кількості короткострокових угод: трейдер намагається заробити на невеликих змінах ціни, відкриваючи та закриваючи позиції протягом хвилин або навіть секунд.

Скільки приносить нерухомість у 2026 році?