Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Для запуску руху з українського боку облаштували під’їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. З румунського боку побудували пункт пропуску та новий міст через Тису, який з’єднав Україну та Румунію.
Відкриття пункту пропуску є першим етапом його розвитку. Надалі тут планують завершити повноцінне будівництво, після чого він зможе пропускати:
до 400 вантажівок на добу;
до 50 автобусів на добу.
Новий пункт пропуску має стати додатковим маршрутом до Європейського Союзу та допомогти зменшити навантаження на вже наявні переходи на українсько-румунському кордоні.