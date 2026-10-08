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Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

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Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією
Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією
Україна та Румунія відкрили новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй» у Закарпатській області. На першому етапі через нього зможуть проїжджати легкові автомобілі.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Що треба знати про новий пункт пропуску

На першому етапі новий пункт пропуску зможе пропускати до 400 легкових автомобілів на добу.
Для запуску руху з українського боку облаштували під’їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. З румунського боку побудували пункт пропуску та новий міст через Тису, який з’єднав Україну та Румунію.
Відкриття пункту пропуску є першим етапом його розвитку. Надалі тут планують завершити повноцінне будівництво, після чого він зможе пропускати:
  • до 400 вантажівок на добу;
  • до 50 автобусів на добу.
Новий пункт пропуску має стати додатковим маршрутом до Європейського Союзу та допомогти зменшити навантаження на вже наявні переходи на українсько-румунському кордоні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Перетин кордонуРумунія
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