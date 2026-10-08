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У Міненерго пояснили, чому погіршилась ситуація зі світлом

Енергетика
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Де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
У Києві та частині Київської області зранку 8 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через падіння напруги у високовольтній мережі внаслідок пошкодження обладнання російськими обстрілами.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу.

У частині областей є перебої з електропостачанням

Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Водночас через пошкодження мереж енергосистема має обмежені можливості передавати електроенергію. Тому виникає потреба у застосуванні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
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Сьогодні вони діятимуть у частині регіонів країни протягом дня обсягом до трьох черг.
«Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій», — пояснив Некрасов.
Внаслідок пошкодженого російськими обстрілами обладнання та падіння напруг у високовольтній мережі у Києві та частині Київської області зранку 8 жовтня були запроваджені аварійні відключення.
Міненерго також закликає під час пікового навантаження не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Це допомагає зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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