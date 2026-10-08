Енергетичні компанії витратили майже 27 млрд грн на будівельні закупівлі для підготовки до зими

У березні-серпні 2026 року державні енергетичні компанії завершили 4,9 тис. закупівель на будівельні роботи та поточний ремонт на загальну суму 26,7 млрд грн. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року (15,3 млрд грн).

Такі дані наводять аналітики проєкту «Контроль публічних інвестицій» у моніторингу за серпень на основі даних Prozorro.

Сума закупівель на енергетику становить близько третини коштів, які уряд спрямував на фінансування Планів стійкості: 67,8 млрд грн з державного бюджету та 9,6 млрд грн з місцевих бюджетів.

Водночас Плани стійкості могли охоплювати не лише будівельні роботи з облаштування захисту та ремонту інфраструктури, а й, наприклад, закупівлю генераторів та інших ресурсів, які не обліковуються як будівельні закупівлі. Тож загальні витрати на підготовку до зими ймовірно вищі, особливо якщо враховувати витрати приватних компаній.

Сума закупівель на енергетику

Пік закупівель припав на серпень

Найактивніше енергетики готувалися до зими влітку. Навесні на будівельні закупівлі в середньому витрачали близько 3 млрд грн на місяць, а влітку їхні обсяги зросли й досягли піку в серпні, коли сума перевищила 9 млрд грн.

У квітні-серпні закупівлі для енергетики в середньому становили 6% кількості та 11% загальної суми всіх будівельних закупівель. Особливо високою ця частка була в липні та серпні — відповідно 15% і 21%.

Найактивніше енергетики готувалися до зими влітку

Змінився й характер робіт. Навесні найбільші закупівлі стосувалися ремонту та відновлення об’єктів, тоді як влітку переважали масштабніші проєкти фізичного захисту.

Чверть усіх закупівель припала на «Київтеплоенерго»

Найбільшим замовником за цей період у сфері енергетики стало КП «Київтеплоенерго», на яке припадає близько чверті всієї суми: 357 закупівель на 7,0 млрд грн.

Далі йдуть ПАТ «Укргідроенерго» (5,6 млрд грн), Хмельницька АЕС ПАТ «Енергоатом» (2,0 млрд грн) та ПАТ «Укренерго» (1,0 млрд грн). За кількістю закупівельних процедур лідирує АТ «Тернопільобленерго», яке провело 1021 закупівлю на загальну суму 0,7 млрд грн.

Серед виконавців робіт найбільше коштів отримали ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (2,2 млрд грн за двома договорами), ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (2,0 млрд грн) та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 460» (1,3 млрд грн).

Регіональний розподіл

Серед регіональних операторів майже половину суми (47%) усіх завершених будівельних закупівель для енергетики ініціювали київські організатори закупівель. Друге місце посідають вінницькі замовники, які провели закупівлі на понад 1 млрд грн.

Значно меншими були кількість і сума таких закупівель були в Херсонській та Одеській областях. У Донецькій та Луганській областях подібних закупівель не було.