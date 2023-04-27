День фінансів: рішення щодо облікової ставки, оцінка стійкості банків, тарифи на комуналку у травні — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, оцінка стійкості банків, тарифи на комуналку у травні Сьогодні 17:50

Четвер, 27 квітня. Чому Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 25% та яким буде курс долара у травні.

Рішення щодо облікової ставки. Національний банк України ухвалив рішення Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 28 квітня 2023 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня минулого року.

НБУ оцінить стійкість найбільших банків. Національний банк розпочинає Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. Вона здійснюватиметься в три етапи. У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків.

Також регулятор прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27 млрд доларів).

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, що буде з курсом долара у травні. Також він дає прогноз курсу долара і євро на тиждень:

Тарифи на комуналку у травні. В Україні під час війни діє В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення. Дія мораторію не поширюється на холодну воду та електроенергію.

До речі, у період з другої половини 2021 року до другої половини 2022 року ціни на газ зросли в усіх 27 країнах ЄС, але найбільше в Чехії — на 231% (у національній валюті). Далі найбільше зростання було в Румунії (+165%), Латвії (+157%), Литві (+112%) і Бельгії (+102%).

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Відмітимо, що на дорогах України запрацюють ще 39 комплексів фіксації порушень ПДР. Мова йде про 16 міст та регіонів.

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