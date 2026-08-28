День фінансів: рейтинг країн світу за держборгом, пільги для УБД, пальне під землею Сьогодні 17:31

У п’ятницю, 28 серпня, стало відомо, скільки Україна щороку платить за те, що досі не в SEPA, та скільки коштує навчання за кордоном у 2026 році.

👩‍🎓Напередодні 1 вересня ми з’ясували, скільки коштує навчання за кордоном у 2026 році. Finance.ua розповість, скільки буде коштувати отримання освіти за кордоном для студентів з України та до чого слід бути готовим вступникам — 👩‍🏫 Скільки коштує навчання за кордоном у 2026 році

Водночас стало відомо, де українські студенти бачать своє майбутнє.

Де знайти віддалену роботу

Вакансії з можливістю працювати з дому залишаються привабливим варіантом для тих, хто цінує гнучкість і хоче заощаджувати час на дорозі.

При цьому стало відомо, яку частину зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири.

Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році

Державний борг США вперше перевищив $40 трлн, закріпивши за Сполученими Штатами перше місце серед найбільших державних боржників світу в абсолютному вираженні. Інші країни — дивіться за посиланням.

Які пільги мають учасники бойових дій та їхні сім’ї

Члени сімей військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні, мають право на медичну допомогу у військово-медичних закладах у випадках і порядку, визначених законодавством.

Виплати на дітей українців в Польщі

Уряд Польщі щонайменше до 2028 року не планує підвищувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою «800 Плюс», яку отримують і біженці з України.

Що таке кешбек, кредитний ліміт та овердрафт

Розібратися у фінансових поняттях ніколи не пізно. Із посиланням на Фінкульт. Академія пояснюємо три поширені банківські терміни простими словами та на звичайних життєвих прикладах.

Україна почне ховати пальне під землю

В Україні запускають експериментальний проєкт зі зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) під землею. Детально пишемо тут

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