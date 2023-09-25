День фінансів: рекордні прибутки банків, податки для ФОПів у 2024 році, причини зростання курсу долара — Finance.ua

День фінансів: рекордні прибутки банків, податки для ФОПів у 2024 році, причини зростання курсу долара Сьогодні 17:50

Понеділок, 25 вересня. У НБУ пояснили зростання курсу долара, а ФГВФО розповів про розміри вкладів українців.

МВФ почав технічні консультації з Україною. Місія Міжнародного валютного фонду почала технічні дискусії з представниками влади України. Йде підготовка до другого перегляду програми розширеного фінансування. Місія Міжнародного валютного фонду почала технічні дискусії з представниками влади України. Йде підготовка до другого перегляду програми розширеного фінансування. Будуть обговорюватися податково-бюджетні, фінансові та структурні заходи.

Рекордні 95 млрд. Прибуток української банківської системи в січні - серпні 2023 року Прибуток української банківської системи в січні - серпні 2023 року досяг історичного максимуму в 95,07 млрд грн. Прибуток банків за 8 місяців 2023 року в 11,3 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року — 8,43 млрд грн, і навіть більш як вдвічі більший, ніж прибуток в «довоєнному» 2021 році.

Зростання курсу долара. В Нацбанку кажуть , що ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою. Зростання курсу долара в серпні було викликано ситуативними факторами. Міжнародна допомога дає змогу НБУ покривати дефіцит валюти, спричинений війною.

Сума вкладів українців зросла. Станом на 1 вересня 2023 року Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 115 млрд грн, що на 5,2 млрд грн перевищує показник станом на 1 серпня. У тому числі вклади у національній валюті на початок вересня складали 718,5 млрд грн, в іноземній валюті - 396,5 млрд грн.

Україна отримала ще 100 млн доларів. Україна одержала 100 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великої Британії. Ці Україна одержала 100 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великої Британії. Ці гроші будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.

Також Україна і США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці для забезпечення стійкості енергетичної системи України, що передбачає виділення $522 млн на її зміцнення.

Транзитні коридори для українського зерна. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують. За його словами , підготовлені спеціальні транзитні коридори, завдяки яким українське зерно можна транспортувати через Польщу і далі відправляти туди, «де воно дійсно потрібно».

Податки для ФОПів у 2024 році. В Україні у 2024 році у два етапи підвищать мінімальну зарплату. Це В Україні у 2024 році у два етапи підвищать мінімальну зарплату. Це призведе до зміни частини податків , зокрема мінімального розміру єдиного соціального внеску, який сплачують усі фізособи-підприємці.

Звички, які допоможуть економити гроші. Фінансовий добробут людини досягається активною працею, що дозволяє досягти бажаного результату. А економія грошей в сучасних умовах — це життєва необхідність. Розповідаємо, які корисні звички Фінансовий добробут людини досягається активною працею, що дозволяє досягти бажаного результату. А економія грошей в сучасних умовах — це життєва необхідність. Розповідаємо, які корисні звички допомагають економити гроші

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