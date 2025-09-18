День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, вилучення монет номіналом 10 копійок, зміни в системі соцсфери Сьогодні 17:45

Четвер, 18 вересня. Що робити з монетами номіналом 10 копійок, та які зарплати отримуватимуть вчителі в наступному році.

Пом’якшення валютних обмежень

Національний банк з 18 вересня пом’якшив валютні обмеження, щоб підтримати роботу малого бізнесу та забезпечити зручніші умови для українців за кордоном в умовах війни. Там наголошують, що зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

Вилучення монет номіналом 10 копійок

Із 1 жовтня 2025 року Нацбанк поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Ці розмінні монети все ще залишаються платіжним засобом — торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх. Спеціально здавати їх чи обмінювати не потрібно.

Єдина система соціальної сфери

Верховна Рада ухвалила закон про єдину систему соціальної сфери. Документ передбачає об’єднання всіх електронних ресурсів соцсфери — реєстрів, баз даних і сервісів соціального захисту — в інтегроване довідково-інформаційне середовище. Система буде обов’язковою для використання органами місцевого самоврядування та державної влади при наданні соціальних послуг.

Зі свого боку Мінрегіон затвердив єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року. Форма визначає єдині реквізити для паперових та електронних квитків, а також інформацію про вартість, реєстраційний номер, дані перевізника та QR-код.

Крім того, уряд оновить механізм перерахунку пенсій.

Виплати та допомога для ВПО

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які посилюють соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, для переселенців із категорії маломобільних громадян запроваджують нову соціальну послугу проживання. Запрацює новий підхід допомоги родинам у складних життєвих обставинах — базова соціальна допомога. Окремо уряд передбачив підтримку для переселенців, які отримують пільги або житлові субсидії.

Виїзд чоловіків 18−22 років

Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки. Виявилося, що 37% роботодавців вже зіткнулися зі звільненнями чоловіків віком 18−22 роки.

Служба для чоловіків 60+

В Україні офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. До військових частин і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уже розіслали алгоритм дій для оформлення документів.

Зарплати вчителів

Кабмін у проєкті держбюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% і становитиме близько 25 тисяч гривень. Підвищення охопить близько 470 тисяч ставок педагогічних працівників.

