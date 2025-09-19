Які долари нині не приймають в Україні Сьогодні 20:00 — Валюта

Які долари нині не приймають в Україні

В Україні обмінники мають право не приймати певні банкноти. Критерії «відбору» чітко визначені регулятором.

Усі долари, які були випущені Федеральним резервом США, і перебувають в обігу, згідно з чинними законами дійсні, пише 24 Канал.

Читайте також Прогноз курсу долара покращено: чого очікують фінансові експерти

Не можна користуватись доларовими банкнотами, які:

виведені з обігу;

вважаються значно зношеними;

є фальшивими.

Поняття «незначно зношених» купюр було скасовано Нацбанком ще у червні 2023 року. За словами регулятора, це «виключає вплив людського фактора на визначення ступеня зношеності банкноти».

Нова купюра номіналом 100 доларів відчутно відрізняється від старої. Зокрема, на ній є покращені елементи захисту. Оновлена банкнота також відрізняється кольором та оформленням портрета Франкліна.

Читайте також Населення та бізнес почали віддавати перевагу виведенню коштів у валютні активи — Данилишин

Кабінет міністрів прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Водночас наступного року вона прискориться. Про це повідомляється в проєкті бюджету на 2026 рік (№ 14000).

Середній курс гривні до долара становитиме:

42,4 грн/долар у 2025 році,

45,7 грн/долар у 2026 році.

Нагадаємо, НБУ поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Наразі чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.

Водночас банківські депозити стабільно зростають, а їх сума вже більш ніж удвічі перевищує суму виданих кредитів. Про це свідчить аналітика Опендатабот.

На відміну від кредитів, обсяг депозитів у банках зростає. Станом на серпень 2025 року клієнти тримають на рахунках 2,79 трлн грн — у 2,3 раза більше, ніж сума виданих кредитів.

Бізнес має на депозитах 1,49 трлн грн (53%).

Населення — 1,3 трлн грн (47%).

Втім, темпи приросту депозитів сповільнились: якщо у перші роки війни вони зростали на 30% щорічно, то зараз лише на 11%.

Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.