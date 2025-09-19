Які долари нині не приймають в Україні
В Україні обмінники мають право не приймати певні банкноти. Критерії «відбору» чітко визначені регулятором.
Усі долари, які були випущені Федеральним резервом США, і перебувають в обігу, згідно з чинними законами дійсні, пише 24 Канал.
Не можна користуватись доларовими банкнотами, які:
- виведені з обігу;
- вважаються значно зношеними;
- є фальшивими.
Поняття «незначно зношених» купюр було скасовано Нацбанком ще у червні 2023 року. За словами регулятора, це «виключає вплив людського фактора на визначення ступеня зношеності банкноти».
Нова купюра номіналом 100 доларів відчутно відрізняється від старої. Зокрема, на ній є покращені елементи захисту. Оновлена банкнота також відрізняється кольором та оформленням портрета Франкліна.
Кабінет міністрів прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Водночас наступного року вона прискориться. Про це повідомляється в проєкті бюджету на 2026 рік (№ 14000).
Середній курс гривні до долара становитиме:
- 42,4 грн/долар у 2025 році,
- 45,7 грн/долар у 2026 році.
Нагадаємо, НБУ поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Наразі чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.
Водночас банківські депозити стабільно зростають, а їх сума вже більш ніж удвічі перевищує суму виданих кредитів. Про це свідчить аналітика Опендатабот.
На відміну від кредитів, обсяг депозитів у банках зростає. Станом на серпень 2025 року клієнти тримають на рахунках 2,79 трлн грн — у 2,3 раза більше, ніж сума виданих кредитів.
- Бізнес має на депозитах 1,49 трлн грн (53%).
- Населення — 1,3 трлн грн (47%).
Втім, темпи приросту депозитів сповільнились: якщо у перші роки війни вони зростали на 30% щорічно, то зараз лише на 11%.
Депозити в банках
