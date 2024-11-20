День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, нові правила відстрочки від мобілізації, база житла для переселенців — Finance.ua

День фінансів: пом’якшення валютних обмежень, нові правила відстрочки від мобілізації, база житла для переселенців Сьогодні 17:33

У середу, 20 листопада, йшлося про таке:

У МВФ підбили підсумки роботи місії в Україні. Місія Міжнародного валютного фонду щодо Місія Міжнародного валютного фонду щодо шостого перегляду програми EFF завершила роботу. Представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 834,9 млн СПЗ (близько 1,1 млрд дол. США в еквіваленті), а загальна сума виплат за програмою сягне 9,8 млрд дол. США.

НБУ пом’якшив низку валютних обмежень та запровадив нові. Національний банк України з 20 листопада 2024 року вносить зміни до діючих Національний банк України з 20 листопада 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень. З одного боку, НБУ пом’якшує низку обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого, — вживає заходів для посилення дисципліни дотримання валютних обмежень.

Стало відомо, чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа.

Банківські картки можуть бути кредитними або дебетовими. Перші — це безкоштовний, «кишеньковий» банківський кредит. Тому, склавши декілька рейтингів кредиток, ми вирішили зробити рейтинг дебетових карток.

Нові правила відстрочки від мобілізації. Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти щодо відстрочки від мобілізації. Про це Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти щодо відстрочки від мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Згідно з документами, надається право на відстрочку цивільним, які пройшли полон, а також право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях.

Водночас зрадників позбавлять державних нагород: що встановлює закон.

Закон про запровадження е-посвідчення ветерана. Президент України Володимир Зеленський 19 листопада Президент України Володимир Зеленський 19 листопада підписав закон № 4000-IX, який запроваджує електронне посвідчення ветерана.

В Україні створять базу житла для переселенців. Верховна Рада ухвалила у другому читання законопроєкт, який спрямований на забезпечення Верховна Рада ухвалила у другому читання законопроєкт, який спрямований на забезпечення житлових прав ВПО та передбачає створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО.

Хто з 1 січня отримає надбавку до зарплати. З 1 січня 2025 року педагогічні З 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1300 грн, а з 1 вересня сума збільшиться до 2600 грн.

Податок на нерухомість в Україні. Українцям у 2025 році доведеться сплатити податок на Українцям у 2025 році доведеться сплатити податок на нерухомість . Зазвичай податок платять власники великих об’єктів нерухомості, а зібрані кошти йдуть до місцевого бюджету. Місцеві органи влади встановлюють ставку податку, беручи до уваги тип будівлі та її розташування.

Які дизельні авто українці купували в жовтні. У жовтні автопарк України У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами. Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023р.

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Яким сьогодні є ринок криптовалют в Україні? Чому українців тягне інвестувати в ринок землі? Які інвестиції найпривабливіші серед українців?

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