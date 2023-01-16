День фінансів: пільги для добровольців, заміна на LED-лампи, переможці тесту «Чи вмієте ви інвестувати?» — Finance.ua

День фінансів: пільги для добровольців, заміна на LED-лампи, переможці тесту «Чи вмієте ви інвестувати?»
В понеділок, 16 січня, в Україні стартувала програма обміну старих ламп на LED-лампи. Також в уряді розповіли, які урядові програми допоможуть створити нові робочі місця.
Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30%. За 2022 рік банківські вклади в гривні зросли на 1/5 або майже на 0,2 трлн грн. Зокрема, депозити населення зросли на 30% (137 млрд грн).
До речі, Finance.ua визначив переможців тесту «Чи вмієте ви інвестувати?». Нагадаємо, напередодні 2023 року портал Finance.ua разом з Академією Мінфін створили невеликий тест. Всі читачі Finance.ua, які пройшли наш тест, взяли участь у розіграші трьох курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії Мінфін. Ми виконуємо нашу обіцянку й вже сьогодні підбиваємо підсумки 🎁
Скільки коштів заощадить облік особистих фінансів. Одна з головних речей, яку усвідомлюєш, почавши облік власних фінансів, — до великих витрат призводять дрібні покупки. У повсякденності ми їх не помічаємо, але вони головний ворог накопичень. Причому, прихований, і для того, щоб його виявити, потрібен облік. Читайте більше у нашій статті:
Чому варто вести домашню бухгалтерію, і скільки коштів це заощаджує👛
Фіксація курсу гривні. Як завили в НБУ, фіксація обмінного курсу гривні була і залишається основним фактором утримання інфляції під контролем, однак досягти цього вдалося завдяки комплексу заходів, зокрема підвищенню облікової ставки до 25%.
- Курс долара до світових валют впав до семимісячного мінімуму.
Квартирні крадіжки, викрадення, шахрайство: що зросло, а що зменшилось у 2022 році. Генеральна прокуратура у 2022 році зафіксувала сплеск злочинності майже за всіма «найпопулярнішими» статтями. Як напад рф спровокував сплеск кримінальних проваджень та за якою статтею є позитивна динаміка — розбираємось. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.
На які пільги можуть розраховувати добровольці. У Міністерстві у справах ветеранів України розповіли, якими пільгами користуватимуться добровольці, які не вступили до лав силових структур, але які захищають Батьківщину.
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT. Рекрутингова компанія Indigo Tech Recruiters провела щорічний огляд заробітної плати для фахівців C-level в IT. Жінок на найвищій позиції в структурі компанії значно менше, ніж чоловіків. А зарплата на медіані відрізняється на майже 33% і в середньому на 31% нижче.
Проєкт «Серце Азовсталі». Для наближення перемоги Ахметов прийняв рішення про запуск проєкту «Серце «Азовсталі» — для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів із бюджетом в 1 млрд грн.
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