Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30% — Finance.ua
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Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30%

Кредит&Депозит
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Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30%
Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30%
За 2022 рік банківські вклади в гривні зросли на 1/5 або майже на 0,2 трлн грн. Зокрема, депозити населення зросли на 30% (137 млрд грн).
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як повідомляє нардеп, за попередніми даними НБУ, депозити резидентів в гривні (бізнесу і населення) за рік зросли на 19,1% (+194 млрд грн) до 1 210 млрд грн. У тому числі депозити населення в гривні зросли на 30% (+137 млрд грн).
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«Звісно оцінюючи тенденції у депозитній базі, слід зважувати, що майже увесь цей приріст сформовано за рахунок збільшення вкладів на вимогу, що потенційно збільшує ризики ліквідності для окремих банківських установ. Аби змінити структуру вкладів у бік збільшення їх строковості, ставки за такими заощадженнями мають бути більш конкурентними, ніж вони є на поточному рівні (зараз середньозважена ставка за новими строковими депозитами населення до року — 11,7%, при прогнозованій інфляції на цей рік — близько 20%)», — пояснює Гетманцев.
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Але, за його словами, поки йде війна і зберігається значна невизначеність, суттєво наростити такий портфель строкових вкладів, особливо понад 1 рік, банкам буде складно.
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«Під час тотальної війни впевнене зростання банківських вкладів, навіть на вимогу, само по собі є беззаперечним позитивним фактом. Це є ознакою збереження високого рівня довіри до банківської системи. Зазначені кошти не були зняті із системи, отже не тиснули на капітал банків та не створювали додаткових девальваційних очікувань, а навпаки — зміцнювали стійкість банківського і фінансового сектору», — додав Гетманцев.
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За матеріалами:
Finance.ua
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