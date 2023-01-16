Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30% — Finance.ua

Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30% Сьогодні 16:44 — Кредит&Депозит

Українці у 2022 році збільшили вклади у банках на 30%

За 2022 рік банківські вклади в гривні зросли на 1/5 або майже на 0,2 трлн грн. Зокрема, депозити населення зросли на 30% (137 млрд грн).

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як повідомляє нардеп, за попередніми даними НБУ, депозити резидентів в гривні (бізнесу і населення) за рік зросли на 19,1% (+194 млрд грн) до 1 210 млрд грн. У тому числі депозити населення в гривні зросли на 30% (+137 млрд грн).

Читайте також Українці переорієнтувалися на новий тип вкладів

«Звісно оцінюючи тенденції у депозитній базі, слід зважувати, що майже увесь цей приріст сформовано за рахунок збільшення вкладів на вимогу, що потенційно збільшує ризики ліквідності для окремих банківських установ. Аби змінити структуру вкладів у бік збільшення їх строковості, ставки за такими заощадженнями мають бути більш конкурентними, ніж вони є на поточному рівні (зараз середньозважена ставка за новими строковими депозитами населення до року — 11,7%, при прогнозованій інфляції на цей рік — близько 20%)», — пояснює Гетманцев.

Читайте також За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Але, за його словами, поки йде війна і зберігається значна невизначеність, суттєво наростити такий портфель строкових вкладів, особливо понад 1 рік, банкам буде складно.

«Під час тотальної війни впевнене зростання банківських вкладів, навіть на вимогу, само по собі є беззаперечним позитивним фактом. Це є ознакою збереження високого рівня довіри до банківської системи. Зазначені кошти не були зняті із системи, отже не тиснули на капітал банків та не створювали додаткових девальваційних очікувань, а навпаки — зміцнювали стійкість банківського і фінансового сектору», — додав Гетманцев.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.