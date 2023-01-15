Українці переорієнтувалися на новий тип вкладів – із конвертацією гривні у валюту за пільговим курсом — Finance.ua

Українці переорієнтувалися на новий тип вкладів – із конвертацією гривні у валюту за пільговим курсом Сьогодні 08:45 — Кредит&Депозит

Українці переорієнтувалися на новий тип вкладів – із конвертацією гривні у валюту за пільговим курсом

Клієнти банків найчастіше обирають 3-місячний строк для розміщення валютних депозитів, оскільки переорієнтувалися на новий тип вкладів — із конвертацією гривні у валюту за пільговим курсом.

Про це повідомляє «Фінансовий клуб».

«Заощадження в доларах, як правило, вкладники розміщують строком на три місяці, частково у зв’язку з можливістю купівлі валюти на міжбанківському ринку з подальшим розміщенням її на депозит», — пояснив член правління ОТП Банк у з розвитку роздрібного бізнесу Олег Клименко.

НБУ з 21 липня дозволив відкривати подібні депозити на строк від трьох місяців: спочатку на 50 тис. грн на місяць в одному банку, а потім підняв ліміт до 100 тис. грн на місяць.

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До початку грудня вже більш ніж половина банків — 35 гравців — запропонували фізособам безготівкову валюту за пільговим курсом під депозити. Зокрема 14 банків додали цю опцію в мобільні застосунки. Ставки за такими вкладами коливались від 0,01% до 3%.

Клієнти обирали банк не за дохідністю, а за фактичним курсом купівлі валюти. Зазвичай банки пропонували валюту по 37–37,5 грн/$ на фоні готівкових 40–45 грн/$ влітку — восени. «Орієнтовний обсяг депозитів, відкритих фізичними особами шляхом безготівкової купівлі валюти, становив близько $300 млн у перші три місяці», — зазначили в пресслужбі НБУ.

Понад третину цієї суми залучив ПриватБанк . «У валюті майже 80% вкладів клієнти розміщують на три місяці й активно користуються автоматичним продовженням вкладів», — зазначає член правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко. В лідерах також були Універсал Банк, який залучав вклади через застосунок monobank, і Райффайзен Банк.

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Вплив цих депозитів майже магічний. «За нашою оцінкою, конвертаційні депозити покращували динаміку залучення валютних пасивів в усіх банках, де впроваджувалися. Ми в ПУМБ очікуємо обсяг залучення на депозит „Валютний“ від $5 млн до $10 млн на місяць», — прогнозує директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Це вже дало результат для всієї системи. За попередніми оцінками, у серпні — вересні відбулося зростання валютних коштів населення в банках вперше з початку війни, а зростання у жовтні на $211 млн стало максимальним з жовтня 2019 року і другим найкращим результатом як мінімум з 2014 року.

Через три місяці після запровадження конвертаційних депозитів НБУ запропонував новий валютний продукт. Українцям з 21 жовтня дозволили купувати валюту НБУ за офіційним курсом 36,57 грн/$ на 6-місячний депозит, однак із обов’язковим продажем цієї валюти Нацбанку за офіційним курсом на момент завершення вкладу.

Державні ПриватБанк та Ощадбанк підтримали цю ініціативу, зокрема ПриватБанк за перший місяць залучив $50 млн таких вкладів.

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