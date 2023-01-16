Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року — Finance.ua
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Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року

Особисті фінанси
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Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
Рекрутингова компанія Indigo Tech Recruiters провела щорічний огляд заробітної плати для фахівців C-level в IT.
Про це пише Ain.ua.
Жінок на найвищій позиції в структурі компанії значно менше, ніж чоловіків. А зарплата на медіані відрізняється на майже 33% і в середньому на 31% нижче.
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
Найбільше заробляють СЕО, які є і засновниками чи співзасновниками у компанії: на медіані — $10 500, у середньому — $11 923. І це без урахування дивідендів.
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
Найбільші зарплати в керівників аутстафінгових компаній. Хоча в самому дослідженні таких анкет було небагато — лише 7.
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
Винагорода СЕО аутсорсингових компаній практично не змінилася у порівнянні з даними 2021 року. Тоді на медіані вона становила $7 000 і в середньому $8 057. 2022 року цифра трохи зросла до $7 050 і $8 742 відповідно.
У СЕО продуктових компаній дані щодо винагороди дещо нижчі, ніж 2021 року. 2021 року на медіані було $7000 і в середньому $9327. 2022 року — 6500 і 8850.
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Більшість СЕО в ІТ (з респондентів) віком від 30 до 39 років. Найвища зарплата в СЕО віком від 35 до 39 років і 45+ років.
Вилка зарплат СЕО віком 40–44 роки найнижча, навіть проти молодших колег — 25–34 роки. Хоча й даних щодо цього віку отримано небагато — лише 9 анкет.
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
У компаніях, які на ринку понад 10 років, СЕО й на медіані й загалом за вилкою отримують вище за колег, які працюють у молодших компаніях. На медіані — $9000, а в середньому — $10 724.
В компаніях, які на ринку 1–3 роки, СЕО отримують теж непоганий дохід: навіть вищий, ніж у доросліших бізнесах (3–5 років).
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У молодих компаніях не налагоджено систему оплати, і часто платять, скільки просять, тому що не завжди легко залучити людей до стартапу. До того ж у молодих компаніях не завжди звіряються з ринком: це етап швидкого зростання, й часто швидкість важливіша за економію.
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
У лідерів компаній з досвідом роботи на топовій позиції понад 10 років розмір винагороди вищі на 52% за медіаною й на 47% у середньому.
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року
СЕО компаній розміром понад 200 осіб заробляють найбільше — $13 000. В середньому СЕО в компаніях, що заробляють понад $7 млн на рік, отримують $11 536.
На медіані частіше зустрічається вища зарплата в СЕО в компаніях з невеликим доходом — до $1 млн.
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Рівень зарплати стоїть на п’ятому місці у факторах мотивації (46%) (цікаво, що у 2021-му він був на третьому місці (52%).
На першому — свобода в ухваленні рішень (60%), на другому — місія й мета компанії (56%), на третьому — професійний розвиток (54%), на четвертому — можливість підтримувати баланс роботи та особистого життя (48%).
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Найбільше демотивує голів компаній брак балансу «робота/життя»: так було й 2021 року. Схоже, це особливість роботи вищого керівництва: навіть якщо ти закриваєш ноутбук, то продовжуєш думати про робочі завдання або бути на зв’язку з командою й у неробочі години.
Більшість СЕО мають можливість гнучкого графіка, але це не розв’язує проблему відсутності балансу «робота/життя». На другому місці — share-based compensation (35%). І третє місце поділили медичне страхування й оплата навчання (27%).
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За матеріалами:
Ain.Ua
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