Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року — Finance.ua

Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT - огляд 2022 року

Рекрутингова компанія Indigo Tech Recruiters провела щорічний огляд заробітної плати для фахівців C-level в IT.

Про це пише Ain.ua.

Жінок на найвищій позиції в структурі компанії значно менше, ніж чоловіків. А зарплата на медіані відрізняється на майже 33% і в середньому на 31% нижче.

Найбільше заробляють СЕО, які є і засновниками чи співзасновниками у компанії: на медіані — $10 500, у середньому — $11 923. І це без урахування дивідендів.

Найбільші зарплати в керівників аутстафінгових компаній. Хоча в самому дослідженні таких анкет було небагато — лише 7.

Винагорода СЕО аутсорсингових компаній практично не змінилася у порівнянні з даними 2021 року. Тоді на медіані вона становила $7 000 і в середньому $8 057. 2022 року цифра трохи зросла до $7 050 і $8 742 відповідно.

У СЕО продуктових компаній дані щодо винагороди дещо нижчі, ніж 2021 року. 2021 року на медіані було $7000 і в середньому $9327. 2022 року — 6500 і 8850.

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Більшість СЕО в ІТ (з респондентів) віком від 30 до 39 років. Найвища зарплата в СЕО віком від 35 до 39 років і 45+ років.

Вилка зарплат СЕО віком 40–44 роки найнижча, навіть проти молодших колег — 25–34 роки. Хоча й даних щодо цього віку отримано небагато — лише 9 анкет.

У компаніях, які на ринку понад 10 років, СЕО й на медіані й загалом за вилкою отримують вище за колег, які працюють у молодших компаніях. На медіані — $9000, а в середньому — $10 724.

В компаніях, які на ринку 1–3 роки, СЕО отримують теж непоганий дохід: навіть вищий, ніж у доросліших бізнесах (3–5 років).

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У молодих компаніях не налагоджено систему оплати, і часто платять, скільки просять, тому що не завжди легко залучити людей до стартапу. До того ж у молодих компаніях не завжди звіряються з ринком: це етап швидкого зростання, й часто швидкість важливіша за економію.

У лідерів компаній з досвідом роботи на топовій позиції понад 10 років розмір винагороди вищі на 52% за медіаною й на 47% у середньому.

СЕО компаній розміром понад 200 осіб заробляють найбільше — $13 000. В середньому СЕО в компаніях, що заробляють понад $7 млн на рік, отримують $11 536.

На медіані частіше зустрічається вища зарплата в СЕО в компаніях з невеликим доходом — до $1 млн.

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Рівень зарплати стоїть на п’ятому місці у факторах мотивації (46%) (цікаво, що у 2021-му він був на третьому місці (52%).

На першому — свобода в ухваленні рішень (60%), на другому — місія й мета компанії (56%), на третьому — професійний розвиток (54%), на четвертому — можливість підтримувати баланс роботи та особистого життя (48%).

Найбільше демотивує голів компаній брак балансу «робота/життя»: так було й 2021 року. Схоже, це особливість роботи вищого керівництва: навіть якщо ти закриваєш ноутбук, то продовжуєш думати про робочі завдання або бути на зв’язку з командою й у неробочі години.

Більшість СЕО мають можливість гнучкого графіка, але це не розв’язує проблему відсутності балансу «робота/життя». На другому місці — share-based compensation (35%). І третє місце поділили медичне страхування й оплата навчання (27%).

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