ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року — Finance.ua
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ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року

Казна та Політика
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ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року
ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року
За 11 місяців 2022 року експорт товарів та послуг впав на 29% — з $73,2 млрд до $52,2 млрд. Найбільше скоротився експорт товарів — −34%, експорт послуг постраждав менше −11%. У порівнянні з минулим роком доля експорту послуг у збільшилась з 22% до 28%.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.
Здебільшого невеликим відсотком падіння експорт послуг зобов’язаний ІТ — фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022. Лише у листопаді цей сегмент виріс на 8% за місяць. Загалом за 11 місяців ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд.
ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року
Доля ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% торік до 13% у 2022. Ба більш: частка ІТ складає майже половину (45%) всього експорту послуг. Для порівняння, у 2021 цей показник сягав 37%.
ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року
За 11 місяців цього року дохід від експорту ІТ-послуг навіть перевищив дохід від однієї з основних прибуткових галузей експорту — експорту металів — майже на $1 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
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