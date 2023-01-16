ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року — Finance.ua

ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року Сьогодні 08:39 — Казна та Політика

ІТ стала єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року

За 11 місяців 2022 року експорт товарів та послуг впав на 29% — з $73,2 млрд до $52,2 млрд. Найбільше скоротився експорт товарів — −34%, експорт послуг постраждав менше −11%. У порівнянні з минулим роком доля експорту послуг у збільшилась з 22% до 28%.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.

Здебільшого невеликим відсотком падіння експорт послуг зобов’язаний ІТ — фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022. Лише у листопаді цей сегмент виріс на 8% за місяць. Загалом за 11 місяців ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд.

Доля ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% торік до 13% у 2022. Ба більш: частка ІТ складає майже половину (45%) всього експорту послуг. Для порівняння, у 2021 цей показник сягав 37%.

За 11 місяців цього року дохід від експорту ІТ-послуг навіть перевищив дохід від однієї з основних прибуткових галузей експорту — експорту металів — майже на $1 млрд.

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