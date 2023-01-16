«Чи вмієте ви інвестувати?»: Finance.ua визначив переможців тесту — Finance.ua
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«Чи вмієте ви інвестувати?»: Finance.ua визначив переможців тесту

Особисті фінанси
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«Чи вмієте ви інвестувати?»: Finance.ua визначив переможців тесту
«Чи вмієте ви інвестувати?»: Finance.ua визначив переможців тесту
Друзі, напередодні 2023 року портал Finance.ua разом з друзями з Академії Мінфін створили для вас невеличкий тест, який перевіряв, чи вмієте ви інвестувати?

Ось цей тест.

Нагадаємо, представники Академії Мінфін спеціалізуються на навчальних програмах щодо інвестування в ОВДП, ІРО, «крипту», антикризових інвестиціях та іншому. Мета Академії — допомагати вам розбиратися в інвестиційних інструментах та підвищувати рівень фінансової грамотності у своїх студентів.
А ще ми домовлялися з Академією, що всі читачі Finance.ua, які пройдуть наш тест, будуть брати участь у розіграші трьох курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії Мінфін. Що ж, ми виконуємо нашу обіцянку й вже сьогодні підбиваємо підсумки!
Результати розіграшу:
Ми вітаємо переможців, і вже найближчим часом, Академія Мінфін зв’яжеться з вами, і ви зможете забрати свої призи!
Водночас ми не хочемо, щоб інші залишилися без подарунків! Ті, хто звернуться до відділу турботи Академії Мінфін з промокодом «Finance» — отримають спеціальні умови для навчання в Академії й пакет корисних інвестиційних матеріалів.
На цьому ми не зупиняємось, тому слідкуйте за новинами, далі буде.. 🚀
За матеріалами:
Finance.ua
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