Чи вмієте ви інвестувати? (тест) — Finance.ua

Чи вмієте ви інвестувати? (тест) Сьогодні 10:37 — Особисті фінанси

Чи вмієте ви інвестувати? (тест)

Інвестор — як багато в цьому слові... На перший погляд, бути інвестором досить легко. Хтось скаже, що завиграшки став би інвестором, якби в нього (чи в неї) був гарний капітал для старту. Та чи все так елементарно?



Щодня, щомісяця, щокварталу та щороку частина інвесторів не лише мають дохід, але й втрачають свої прибутки. А деякі й зовсім банкрутують. Особливо непросто залишатися інвестором в сучасних реаліях України. Тому напередодні 2023 року портал Finance.ua разом з друзями з Академії Мінфін вирішив створити для вас невеличкий тест, який допоможе зрозуміти Чи вмієте ви інвестувати?



Для тих, хто відповість правильно на нескладні питання тесту та захоче й надалі покращувати свої навички в інвестуванні — ми також розіграємо 3 курси з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії Мінфін. Проходьте тест за посиланням нижче та перемагайте!

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