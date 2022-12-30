Чи вмієте ви інвестувати? (тест) — Finance.ua
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Чи вмієте ви інвестувати? (тест)

Особисті фінанси
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Чи вмієте ви інвестувати? (тест)
Чи вмієте ви інвестувати? (тест)
Інвестор — як багато в цьому слові... На перший погляд, бути інвестором досить легко. Хтось скаже, що завиграшки став би інвестором, якби в нього (чи в неї) був гарний капітал для старту. Та чи все так елементарно?

Щодня, щомісяця, щокварталу та щороку частина інвесторів не лише мають дохід, але й втрачають свої прибутки. А деякі й зовсім банкрутують. Особливо непросто залишатися інвестором в сучасних реаліях України. Тому напередодні 2023 року портал Finance.ua разом з друзями з Академії Мінфін вирішив створити для вас невеличкий тест, який допоможе зрозуміти Чи вмієте ви інвестувати?

Для тих, хто відповість правильно на нескладні питання тесту та захоче й надалі покращувати свої навички в інвестуванні — ми також розіграємо 3 курси з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії Мінфін. Проходьте тест за посиланням нижче та перемагайте!

Спробувати свої сили!

За матеріалами:
Finance.ua
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