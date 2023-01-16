Скільки коштів заощадить облік особистих фінансів - приклад з життя — Finance.ua

Скільки коштів заощадить облік особистих фінансів - приклад з життя Сьогодні 11:26 — Особисті фінанси

Одна з головних речей, яку усвідомлюєш, почавши облік власних фінансів, — до великих витрат призводять дрібні покупки. У повсякденності ми їх не помічаємо, але вони — головний ворог накопичень. Причому, прихований, і для того, щоб його виявити, потрібен облік.

Приклад. Серед українців багато кавоманів. Підтвердження цьому — точки з продажу кавових напоїв, які у великих містах можна зустріти мало не біля кожного будинку. Середня ціна однієї філіжанки — 30 гривень. Здавалося б, небагато. Але людина, яка полюбляє цей напій, легко випиває 3-4 чашки на день. Якщо почати фіксувати ці витрати, то можна побачити, що ця пристрасть обійдеться приблизно у 3000 гривень щомісяця. Погодьтесь, така сума вже змусить звернути на себе увагу.

Які варіанти заощадити? Можна, звичайно, позбавити себе улюбленого напою, але зовсім не обов‘язково. Цілком реально продовжувати й далі смакувати каву, тільки робити це у інший спосіб. Наприклад, клієнти monobank можуть придбати через «Покупку частинами» (безвідсоткова розстрочка від mono) кавоварку, готувати собі каву вдома і брати її з собою в термосі.

Тоді калькуляція витрат буде наступною. Доволі пристойну модель кавоварки сьогодні можна взяти орієнтовно за 4000 гривень. Це мінус 400 гривень за розстрочкою щомісяця. Додаємо до цього приблизно ще 500 гривень витрат на саму каву і отримаємо 900 гривень витрат. Тобто, обравши такий варіант, можна заощаджувати 3000 — 900 = 2100 гривень. Це протягом перших 10 місяців, доки клієнт розраховуватиметься за кавоварку.

Після цього сума заощаджень становитиме 2500 гривень щомісяця або 30 000 на рік. І ця цифра вже набагато цікавіша, бо її цілком вистачить на відпустку або якесь велике придбання.

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