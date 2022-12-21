День фінансів: пільгова іпотека в «Дії», тарифи на тепло та гарячу воду, ситуація на валютному ринку — Finance.ua

День фінансів: пільгова іпотека в «Дії», тарифи на тепло та гарячу воду, ситуація на валютному ринку Сьогодні 17:50

У середу, 21 грудня, говорили про кредити на житло, курс долара, та тарифи на «комуналку».

Ситуація на валютному ринку. Як повідомив член Ради НБУ Богдан Данилишин, зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків минулого тижня на тлі скорочення її пропозиції обумовило більш як дворазове зростання чистого Як повідомив член Ради НБУ Богдан Данилишин, зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків минулого тижня на тлі скорочення її пропозиції обумовило більш як дворазове зростання чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку за клієнтськими операціями. Це, у свою чергу, визначало збільшення 4-й тиждень поспіль інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку.

До речі, за прогнозами експертів, найближчими тижнями курс долара може збільшитися на 50 копійок.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, у листопаді депозити населення зросли на $218 млн або на 2,5%, що може позитивно вплинути на курс.

Пільгова іпотека в «Дії». У додатку «Дія» запустили У додатку «Дія» запустили програму «єОселя» . Тепер українці можуть отримати державну пільгову іпотеку зі ставкою 3%. На першому етапі послуга доступна для захисників, силовиків та їхніх сімей, а також для вчених і педагогів. Подати заяву можна одночасно в п’ять банків і не ходити до них.

Тарифи на тепло та гарячу воду. Уряд Уряд передав місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції. Ці кошти підуть на те, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для людей залишилися без змін, але при цьому підприємства теплопостачання мали кошти для безперебійної роботи та ремонтів.

Київ, Харків, Херсон у рейтингу. У результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, у яких практично У результаті російських атак на енергосистему України Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, у яких практично зруйновано розподільне енергообладнання . Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що такі міста можуть врятувати установки на базі електричних турбін, які спалюють газ і генерують від 30 до 50 кіловат електрики.

Додамо, що Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

Програма МВФ з Україною. Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB), яку остаточно затвердив МВФ 19 грудня, у разі її успішного проходження у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням. У програмі містяться умови, які мають продемонструвати іншим донорам та партнерам, що Україна здатна не лише воювати з росією, а й у таких складних умовах впроваджувати зміни у своїй політиці.

Фінансування від Світового банку. Світовий банк схвалив додатковий Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

Також комітет Сенату США з питань асигнувань представив законопроєкт про урядовий бюджет на 2023 рік на суму 1,7 трильйона доларів. Законопроєкт передбачає виділення 44,9 мільярда доларів «на надзвичайну допомогу Україні та союзникам по НАТО».

3 млрд грн від конфіскації активів росбанків. У Державній казначейській службі повідомили, що до державного бюджету надійшли перші кошти, отримані внаслідок вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів в Україні У Державній казначейській службі повідомили, що до державного бюджету надійшли перші кошти, отримані внаслідок вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів в Україні у розмірі 3 млрд грн

Фінанси та інвестиції — важливі складові життя будь-якої людини. І навчатися правильно вкладати свої заощадження потрібно навіть під час війни. Саме тому, попри воєнний стан у країні, 10 грудня у Києві відбулася конференція «Жити на відсотки», що є важливою подією на інвестиційному ринку. Інвестори, бізнесмени, радники та інші гості розповідали, як примножувати свої кошти:

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